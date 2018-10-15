Пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе!» стартовала в Беларуси

Республиканская профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилье «За безопасность вместе!» стартовала в Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Продлятся мероприятия до 2 ноября. «Акцент при проведении акции делается на помощи одиноким пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми в социально опасном положении. Цель — повысить уровень защищенности жилья от пожаров», — отметили в МЧС.

Как подчеркнули в ведомстве, согласно законодательству ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в частных домах возложена на их собственников. Спасатели напоминают, что будет нелишним установить автономные пожарные извещатели и проверить их работоспособность, если они уже установлены. Полезным будет и проследить за исправностью отопительного оборудования и электропроводки.