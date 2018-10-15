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На прямой линии «Гомельскай праўды» — начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома
16.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Есть ли сегодня у пожилых одиноких людей альтернатива домам престарелых? Куда можно обратиться пенсионеру, желающему обучиться работе на компьютере? Какую поддержку оказывает государство людям с нарушением слуха?
Эти и другие вопросы, касающиеся социальной поддержки населения, можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды». Гость «Гомельскай праўды» — начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Галина Владимировна МОРОЗ.
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На прямой линии «Гомельскай праўды» — начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома
Есть ли сегодня у пожилых одиноких людей альтернатива домам престарелых? Куда можно обратиться пенсионеру, желающему обучиться работе на компьютере? Какую...
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