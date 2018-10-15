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Более 1,2 тысячи нарушений ПДД выявила ГАИ в Могилевской области за минувшие выходные

16.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Более 1,2 тысячи нарушений ПДД выявила ГАИ в Могилевской области за минувшие выходныеС 8 по 14 октября на дорогах Могилевской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, пятеро – получили травмы различной степени тяжести. В ДТП попадали пешеходы, игнорирующие фликеры и пешеходные переходы, водители, не учитывающие погодные условия (туман), малолетние пассажиры без специальных детских удерживающих устройств и т.д.

— Так 10 октября в Могилевском районе 56–летний минчанин, управляя автомобилем вблизи деревни Сумароково, совершил наезд на 32–летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте. Световозращающими элементами обозначен не был, — рассказала специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могоблисполкома Кристина Котова. — 14 в Чаусском районе 31-летний житель г.Чаусы, управляя автомобилем не убедился в безопасности совершаемого маневра, выехал на основную полосу движения где столкнулся с автомобилем с полуприцепом, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП ехавшие в качестве пассажиров и находящиеся на заднем сиденье «Ауди» 59–летний мужчина и 5–летняя девочка получили телесные повреждения. Они госпитализированы. Несовершеннолетняя пассажирка находилась без специального детского удерживающего устройства. Более того, водитель легковушки был лишен водительского удостоверения.

За выходные дни (13-14 октября) сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах области выявлено 1227 нарушений ПДД. Задержано и отстранено от управления 19 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 169 водителей превысили установленную скорость.

— Кроме того, инспекторами ГАИ оштрафованы 195 пешеходов-нарушителей, 109 из которых – за неиспользование фликеров в темное время суток, — продолжает собеседница.  — 20 нарушений ПДД допущено возчиками гужевого транспорта и велосипедистами. Всего за два выходных дня по области зарегистрировано 54 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 28 из которых — на территории Могилева.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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С 8 по 14 октября на дорогах Могилевской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, пятеро –
 
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