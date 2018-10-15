Более 1,2 тысячи нарушений ПДД выявила ГАИ в Могилевской области за минувшие выходные

С 8 по 14 октября на дорогах Могилевской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, пятеро – получили травмы различной степени тяжести. В ДТП попадали пешеходы, игнорирующие фликеры и пешеходные переходы, водители, не учитывающие погодные условия (туман), малолетние пассажиры без специальных детских удерживающих устройств и т.д.
— Так 10 октября в Могилевском районе 56–летний минчанин, управляя автомобилем вблизи деревни Сумароково, совершил наезд на 32–летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте. Световозращающими элементами обозначен не был, — рассказала специалист отделения по агитации и пропаганде
За выходные дни (13-14 октября) сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах области выявлено 1227 нарушений ПДД. Задержано и отстранено от управления 19 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 169 водителей превысили установленную скорость.
— Кроме того, инспекторами