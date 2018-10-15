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Семь лет колонии за пьяную аварию. В Бресте огласили приговор по резонансному ДТП на 28-го Июля
16.10.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
16 октября в суде Московского района Бреста огласили
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Водителя Audi признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжких телесных повреждений. Ему назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишили прав на 5 лет, сообщил TUT.BY помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.
Напомним, ночью 27 ноября прошлого года брестчанин на Audi ехал по улице 28 июля по направлению к улице Луцкой со скоростью около 133 км/ч при разрешенных 60 км/ч.
На перекрестке с Варшавским шоссе он не остановился на красный, а продолжил движение с прежней скоростью. В результате Audi врезался в Volkswagen, который поворачивал налево на зеленый.
Видео:
В ДТП пассажир Audi получил тяжкие телесные повреждения, а водитель и два пассажира Volkswagen — менее тяжкие.
Освидетельствование водителя Audi показало 2,58 промилле.
В суде мужчина свою вину не признал и отрицал, что на момент аварии находился за рулем Audi. Он отметил, что помнит лишь, как сел на переднее пассажирское сиденье, а потом очнулся в больнице.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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