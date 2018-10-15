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«Дары Беларуси» делают в России, а хороший томатный сок можно приготовить и дома

16.10.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В одном из новых магазинов-дискаунтеров жена приобрела литровую пачку томатного сока по удивительно низкой цене – меньше рубля. Приятно поразило и название «Дары Беларуси». Упаковка сока красиво оформлена с использованием национального орнамента, и даже расшифровка есть, что этот узор обозначает. В данном конкретном случае - «Символ богатого человека». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59756.php

«Дары Беларуси» делают в России, а хороший томатный сок можно приготовить и дома


В принципе: "Дары Беларуси» всего лишь красивый маркетинговый ход. Название продукта должно вызвать инстинктивное доверие у покупателя, поскольку сам сок изготовлен в пгт. Красный Смоленской области России. В составе продукта ничего подозрительного: томатная паста, поваренная соль и аскорбиновая кислота - ведь сейчас практически все соки делают из концентратов. Ради интереса посмотрел в Интернете результаты программы «Контрольная закупка», которые исследовали шесть образцов популярных в России производителей томатной пасты. Во всех образцах обнаружился не заявленный в составе и неразрешенный в качестве сырья ГОСТом крахмал. А в двух случаях в томатную пасту добавляли пюре из тыквы и кабачков. В принципе, ничего страшного, так, небольшой обман покупателей - на организм практически не влияет.  


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59756.php

«Дары Беларуси» делают в России, а хороший томатный сок можно приготовить и дома


Но если захотите попить дома дешёвого и хорошего томатного сока, просто купите томатную пасту. При этом внимательно изучите её состав, чтобы не было посторонних добавок. Томатная паста – продукт из протертых и термически обработанных спелых томатов. В процессе обработки плодов влага испаряется, а концентрация сухого вещества увеличивается. Делая напиток из томатной пасты, две-три чайных ложечки на стакан, можно сэкономить на покупке томатного сока - в 3-4 раза. Соль и перец - по вкусу. 

 
 
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В одном из новых магазинов-дискаунтеров жена приобрела литровую пачку томатного сока по удивительно низкой цене – меньше рубля. Приятно поразило и название «Дары...
 
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