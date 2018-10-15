Страсти по заводу АКБ: брестчан собираются травить целенаправленно? - мнение второе

Общественная инициатива против строительства аккумуляторного завода в Бресте требует привлечь первого замминистра Минприроды Ию Малкину к ответственности за «утаивание экологически значимой информации для жителей Бреста» и дать оценку ее профпригодности. Страсти вокруг аккумуляторного завода в Бресте становятся все жарче. Власти заняли выжидательную позицию, завод вскоре будет введен в эксплуатацию, общественность протестует. Брестчане боятся повторить судьбу Светлогорска, где китайцы построили комбинат беленой целлюлозы. Собеседник «БелГазеты» - активист общественной инициативы против строительства ООО «АйПауэр» завода по производству аккумуляторных батарей (АКБ) Дмитрий БЕКАЛЮК.



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Фасад завода ООО «АйПауэр» в СЭЗ «Брест»

- Почему для строительства завода выбран густонаселенный район: в паре километров от Бреста, вокруг - пять деревень, которые могут оказаться в зоне потенциального загрязнения?

- Основная причина строительства завода в данной местности - экономическая: близость коммуникаций и льготы по налогам в свободной экономической зоне.

- Кто является главным лоббистом проекта?



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- Генподрядчиком выступает китайская Айхоньская компания. Если судить по информации из открытых источников, в тендере на строительство завода участвовала компания «Полесьежилстрой» и Брестский стройтрест N8. «Полесьежилстрой» предлагала почти такие же условия, как и Айхоньская компания, но предпочтение отдали последней. При этом из госбюджета китайцам было переплачено, по моим данным, около $1 млн. Айхоньская компания, в свою очередь, наняла белорусскую - белорусы и строят завод АКБ. За счет проведения «удобного» тендера казна потеряла $1 млн.

- Какие претензии общественность имеет к первой оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), по которой даже проводились общественные слушания?

- ОВОСов, как выяснилось, было три! Вначале на сайте Брестского райисполкома разместили ОВОС по глухой ссылке: на него, в нарушение процедуры проведения общественных обсуждений, не было прямой ссылки, самого ОВОСа не было, т.е. его нельзя было прочитать.

Цель исследования первого ОВОСа - постройка и влияние, как указано в тексте, который даже не прошел изучение специалистами, на окружающую среду биогазовой установки, а не аккумуляторного завода. Среди выводов - строительство биогазовой установки положительно скажется на демографической ситуации в регионе.

В общественных обсуждениях документа желающие не смогли участвовать из-за неправильного информирования, людей просто не оповестили, объявление об общественных обсуждениях было размещено в районной газете с тиражом 3,5 тыс. экземпляров.

Впоследствии, когда в Брест приезжала первый замминистра окружающей среды Ия Малкина, на сайте вывесили ОВОС N2 - документ в три раза объемнее. Позже ОВОС с сайта убрали, а ведущий экологический эксперт республики Андрей Шахэмиров, дававший экологическое заключение, заявил, что он знает о существовании и третьего ОВОСа, которого вообще никто не видел.

Более того, протокол общественных обсуждений подписан 9 января 2016г., однако в интернете появился 7 января - документ заранее подписан и вывешен. Информационный щит о том, что ведется строительство завода, появился только в декабре 2017г., вот тогда жители и узнали, что их ждет неприятный сюрприз от властей, и с января 2018г. люди начали искать документы, изучать их и поняли, что их просто-напросто обманули. И это вызвало обоснованное возмущение - проект сырой, его разрабатывала фирма, прежде строившая коровники, проектировала карманная фирма, потому что ни одна брестская компания не взялась за такой серьезный проект.

Мы за новые производства, но каждому производству свое место: вредному - подальше от городов, не вредному - поближе. А что мы видим? В ОВОСе указаны китайские фильтры, которые вообще не могут чистить выбросы газов от свинца, данные фильтры предназначены для очистки от песка и глины.

Сейчас появились публикации о том, какая хорошая система очистки воды предусмотрена на заводе АКБ. Но когда начали разбираться, установили, что речь идет о подготовке воды для дальнейшей заливки в аккумуляторы. Украинский поставщик, который будет поставлять это оборудование, продает его… супермаркетам и кофейням для очистки воды. И опыт у него соответствующий - поэтому он и предлагает очистные сооружения-автоматы.

Для ввода завода нужно строить специальные очистные сооружения - они не строятся, нет никакой информации о том, как будет очищаться вода, какие реагенты будут использоваться. Заявления о том, что на заводе будет введен замкнутый цикл очистки воды, не выдерживают никакой критики; в одном из вариантов ОВОСа сказано, что водоподготовка для завода вообще ведется из артезианской скважины; повторное использование загрязненной воды не предусматривается.

- Какая система утилизации отходов предусмотрена на заводе?

- В ОВОСе и проекте указано, что отходы обессоливания будут отвозить на «МотовелоЭко» в Минск. Действительно, есть справка, в которой эта компания декларирует готовность принять отходы определенной концентрации. Но в проектных документах указана концентрация в 20 раз выше! Соответственно, «МотовелоЭко» не сможет принимать такие отходы, а учитывая, что сам завод «Мотовело» сегодня банкрот, то вопрос с утилизацией обостряется: сильнозагрязненные жидкие отходы будут просто сливаться в канализацию - от этих загрязнений очистки нет.

- Почему вы так уверены в этом?

- А вы посмотрите, что делается в «Зеленом бору»! Вместо 7700 кг отходов вывезено уже 10 тыс. т отходов, а недавно зампредседателя комитета природных ресурсов Брестской области официально в прессе заявил: обнаружена еще одна свалка отходов, возможно, даже больше 10 тыс. т. Это означает только одно: предприятия «Первой аккумуляторной компании», куда входит «АйПауэр», бесконтрольно работают в Брестской области. И Брестская область выбрана не случайно. Я предполагаю, что это связано с лобби по заводу АКБ. Из Волковыска жители и мэр города вышвырнули завод по переработке свинцовых аккумуляторов «Первой аккумуляторной компании». Но загрязненные свинцом земли никто не обезвредил, а оборудование не выбросили - перетащили в Белоозерск.

Посмотрите, что произошло в Пинске: завод «Первой аккумуляторной компании» находился прямо в водоохранной зоне реки Пина. В 2014г. создается проект, проходят общественные обсуждения по переносу завода в центр города (все документы есть у нас на руках, они прошли государственную и экологическую экспертизы).

Завод загадил всю территорию: превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по свинцу в одной точке в 80 раз выше, в другой точке - в 8 раз, в третьей - в 6 раз. Превышение содержания свинца в 8 раз обнаружено в прибрежной полосе реки Пина. Главная причина загрязнения - отсутствие системы вентиляции и очистки ливневых вод с территории. При этом завод переносят в центр города, на автобазу, где ПДК по свинцу уже превышает допустимую в два раза. Загрязнение продолжается.

А что делается в Белоозерске. На аккумуляторном заводе основной процесс - плавка свинца. Это сырье для нового завода в Бресте. Если в Пинске производится только сборка пластин, по документам, сборка 350 тыс. аккумуляторов приводит к выбросу в атмосферу 27 кг свинца, то в Бресте при литье, плавке, окислении и размоле свинца завод предусматривает только 3 кг выбросов в год при запланированном объеме производства в 2 млн. аккумуляторов!

В Белоозерске происходит плавка свинца из вторсырья. С московской лабораторией МГУ им. Ломоносова мы решили посмотреть: так ли страшен завод, как его рисуют? Мы взяли пробы за пределами санитарно-защитной зоны: в двух точках превышение показало в 4 и 9 раз, еще в четырех точках ситуация нормальная. Позже туда выехала лаборатория Брестского Полесского аграрного института, вынесла свой вердикт: чисто. И только недавно мы узнали, что Национальная система мониторинга провела исследования в июле и августе 2018г. на этих же территориях: превышение ПДК по свинцу составило от трех до восьми раз. Люди, облеченные властью, просто врали.

- Простите, а что связывает заводы в Волковыске, Пинске, Белоозерске с аккумуляторным заводом в Бресте?

- Один и то же владелец - «Первая аккумуляторная компания». Завод в Бресте станет симбиозом Белоозерска и Пинска: котлы расплава будут работать при 450 градусах, а уже при температуре 328 градусов плавки свинца происходят аэрозольные выбросы, которые могут месяцами находиться в атмосфере и разноситься на 20-30 км. Академик, ведущий специалист из украинского Днепропетровска (сейчас - Днепр), курирующий данную проблему на свинцовых заводах в Украине, авторитетно это подтвердил. А почему из Днепропетровска? Да потому что технология для этого завода не разрабатывалась, а перепечатана слово в слово у украинского завода «Веста-Днепр», который успел загрязнить всю территорию вокруг себя. Стоимость завода в Бресте - $20 млн., а стоимость сопоставимых заводов в России и Украине - $100 млн. и $80 млн. Завод в Днепре закрыли в 2014г. в связи с санкциями - главный потребитель их аккумуляторов была Россия, и мы полагаем, что бэушное оборудование будет переправлено в Брест. Рынок сбыта остался.

- Это версия либо есть доказательства?

- Это версия. Но как подтверждение - специалисты, как уже было сказано в СМИ, из Днепра уже работают в штате Брестского завода, готовящегося к вводу в эксплуатацию.

Основные процессы будут происходить на линии плавки и линии литья - это линии китайского производства 90-х гг., это факт. Это самая первая модель китайского завода, затем поменялись еще три. Мы берем самое дешевое, самое старое.

- Как на все происходящее смотрит Минприроды? Как изменилась позиция министерства за истекший год?

- Позиция Минприроды изменилась кардинально. Изначально вопрос стоял так: будет или не будет литейное производство? Экологическая экспертиза утверждает, что будет налажено литейное производство. Ия Малкина во время приезда в Брест в мае 2017г. заявила, что литейного производства на заводе не будет. В феврале т.г., после письма президенту, Малкина приезжала в Брест в составе комиссии и снова заявила, что литейного производства не будет. Мы направили более 180 обращений в различные инстанции, и под напором наших аргументов Малкина в письме за август уже признает, что литейное производство все-таки будет. Во время прямой линии я дозвонился до Малкиной и спросил: а вы не хотите опровергнуть свои же слова? Нет, опровержения она делать не будет. А наличие литья тянет за собой вопрос установления санитарно-защитной зоны: с литьем - 1000 м, без литья - 500 м. А ближайшие деревни - в 700 м от завода.

И еще. Везде говорилось, что завод АКБ относится к V классу опасности, наименее опасному. Мы нашли не то что ошибки, а подлог в официальных расчетах, наши эксперты подтверждают, что предприятие относится как минимум к III классу опасности. Наши расчеты приняли во внимание, но при этом не придают предприятию этот класс опасности: вначале сделают инвентаризацию выбросов после пуска завода. А раньше такого не рассматривали.

- Чего добилась общественная кампания, развернутая против строительства завода?

- Власти признали, что ошибались, признали, что будет литейное производство, признали ошибки при расчетах. Более того, уволен директор Института повышения квалификации при Минприроды Шахэмиров, который делал экологическую экспертизу проекта завода, и мы думаем, что это связано со строительством завода.

Уволен первый зампредседателя Брестского облисполкома Токарь, который официально в письме заявлял, что аэрозольных выбросов на заводе не будет - аэрозольные выбросы образуются при температуре от 500 градусов. Мы обратились в Могилевский институт материаловедения, в Московский институт стали и сплавов, которые подтвердили: образование аэрозольных выбросов и окислов начинается с температуры плавления, интенсивное выделение начинается при температуре от 400 градусов. На заводе АКБ котлы будут работать при температуре 450 градусов (плавка в промышленных масштабах осуществляется при температуре на 100 градусов выше, чем температура плавления).

Мы написали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Токаря - он вводил людей в заблуждение, но его просто убрали. Правда, по поводу уголовного дела мы даже ответ не получили.

На данный момент проект проходит доработку и повторную госэкспертизу по разделу «вентиляция» - это официальный ответ «Госстройэкспертизы». Но при этом проект не проходит экологическую экспертизу, хотя при изменении вентиляции ее проведение обязательно. Мы получили ответ от зампредседателя Брестского облисполкома Клеца, что фильтры будут уже не китайские, как по проекту, а российские. Мы связались с российским производителем: в год образуется 200 кг пыли, аэрозольные выбросы данные фильтры не удерживают.

Расчеты по выбросам и рассеиванию в окружающей среде делаются автоматически в программе «Эколог»: вы вносите исходные данные, а программа сама считает. В Беларуси нет аналогичных аккумуляторных предприятий. Существуют два варианта расчетов: берется либо завод-аналог, либо паспортные данные. Паспортных данных нет, написана справка. Директор завода «Эксайд текнолоджис» в Пинске заверяет, что на заводе в городе Романо-ди-Ломбардия, в Италии, выбросы такие, как он указал в своей справке. Предоставленная справка вообще никакой критики не выдерживает, там нет ни паспортных моделей оборудования, ни привязки к брестскому или к итальянскому заводам. И подписана она пинской «Эксайд Текнолоджис», а такая справка должна быть получена из Италии, скорее всего, на итальянском языке, а если на русском - должна заверяться переводчиком. В общем, в справке предоставлены настолько мизерные данные, после внесения которых в «Эколог» программа выдала - 3 кг выбросов в год.

Мы связались с итальянцами: по их данным, на заводе, который планирует производить меньше аккумуляторов, чем Брестский завод, только аэрозольных выбросов в день образуется 1 кг! Без учета свинцовой пыли! А у нас в год 3 кг. Может, нам на Нобелевскую премию выдвинуться?

Мы пишем в Минприроды: у вас поддельная справка. На что нам отвечают: мы не уполномочены проверять подлинность справки. Мы выслали итальянский ОВОС в официальном переводе Брестской торгово-промышленной палаты замминистра Малкиной, она два месяца молчала, а недавно прислала письмо: данные итальянского завода не могут приниматься в расчет, поскольку он не является заводом-аналогом. Но если это не завод-аналог, как вы могли принять справку от пинского предприятия со ссылкой на итальянский завод для расчета ОВОС?

- 37 тыс. брестчан подписались против строительства завода АКБ. Обращение вы отправили в Администрацию президента. Какая реакция последовала?

- Никакой. Все отправляют нас в суд, а суд в Минске отказывается рассматривать это дело. Сколько раз мы хотели встретиться с хозяином завода - он просто не хочет встречаться! А завод строится, ничего не меняется, в экологическом плане вообще ничего не делается.

Недавно впервые по поводу завода, выступая перед студентами Брестского государственного технического университета, высказался губернатор Лис. Складывается ощущение, что губернатор вообще не в теме: мол, если не построим завод в Бресте, то нам придется покупать аккумуляторы в Польше , а у нас только МАЗ и БелАЗ. Извините: по документам, завод строится для производства аккумуляторов для легковых автомобилей, аккумуляторы предполагается поставлять в Россию. До 2013г. Лис являлся замминистра окружающей среды, он знал о закрытом заводе в Волковыске, должен был знать про завод в Пинске. Он знает, что завод в Бресте строится на сельхозугодьях, рядом с жильем. И что город будет расширяться в направлении завода - по программе развития до 2030г., подписанной президентом, рядом с заводом появятся многоэтажки, бизнес-центры и школы. Брестчан собираются травить целенаправленно?

Завод будет производить огромное количество отходов, которые негде хранить. Куда будут деваться вредные ядовитые отходы? А представьте, если завтра в молоке «Савушкиного продукта» обнаружат свинец? Аэрозоли долетят и до полей, корм с которых едят коровы. Предприятие по выращиванию грибов находится меньше чем в километре от завода, а грибы активно поглощают свинец. Для справки: в Китае за последний год закрыто более 150 предприятий, аналогичных брестскому.

Справка «БелГазеты». Дмитрий Бекалюк родился в 1979г. в Бресте. Учился в гимназии N4, окончил Белорусский государственный политехнический университет по специальности «коммерческая деятельность в строительстве». Работает индивидуальным предпринимателем. Активист общественной кампании против строительства аккумуляторного завода в Бресте. «Я живу в 4 километрах от завода, и ввязался в борьбу против него только потому, чтобы защитить своих детей», - формулирует Дмитрий Бекалюк свою жизненную позицию.

Беседовал Юрась ДУБИНА﻿

«ЗАВОД «АЙПАУЭР» ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ НАИМЕНЕЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

На вопросы «БелГазеты» ответила пресс-служба ООО «АйПауэр»

- Почему для строительства завода аккумуляторных батарей выбран такой густонаселенный район: в непосредственной близости от Бреста, в радиусе 500 метров от предприятия находятся сразу 5 деревень?

- Завод ООО «АйПауэр» находится на территории свободной экономической зоны «Брест» (далее - СЭЗ «Брест»), которая является крупной промышленной площадкой. На территории СЭЗ , кроме ООО «АйПауэр», зарегистрировано еще 76 резидентов различной сферы деятельности и производятся лакокрасочная, мебельная, металлургическая, электронная и электротехническая продукция, машины для дорожной разметки, товары для детей, осветительное оборудование, продукты питания и многое другое.

Для строительства «АйПауэр» рассматривались различные варианты площадок. Промышленная площадка «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» располагает всей необходимой инфраструктурой для размещения данного предприятия, в связи с чем и была выбрана.

Согласно постановлению Минздрава N35 от 15 мая 2014г. «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», базовая санитарно-защитная зона для ООО «АйПауэр» составляет 500 м (раздел 4, п.188 «Производство свинцовых аккумуляторов»). Завод будет располагаться на расстоянии 771 м от ближайшего поселения - западной окраины населенного пункта Хабы. Остальные населенные пункты располагаются на расстоянии более 1 км. Такое расположение соответствует установленным нормам. Проект строительства аккумуляторного завода реализуется с осуществлением технадзора, авторского надзора, а также контроля со стороны инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области.

- Учитывались ли при разработке завода потенциальные угрозы для населения и пищевой промышленности?

- При проектировании завода разработаны все необходимые меры для обеспечения безопасности окружающей среды и людей. При проведении госэкспертиз установлено, что принятые проектом решения соответствуют всем требованиям нормативно-правовых актов, в т.ч. технических нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, промышленной и пожарной безопасности.

Кроме того, cогласно инструкции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, утвержденной постановлением Минприроды от 29.05.2009г. N30, предприятие относится к V категории опасности предприятий (наименее опасная категория).

Аккумуляторный завод в границах принятой базовой санитарно-защитной зоны в 500 м соответствует требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Также всеми контролирующими органами проведен предварительный контроль строящегося объекта. Проведен мониторинг окружающей среды до ввода предприятия в эксплуатацию, чтобы оценить воздействие предприятия на окружающую среду. Мониторинг будет проводиться и во время эксплуатации завода.



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- Почему технология для завода АКБ в Бресте скопирована с украинского предприятия «Веста-Днепр»?

- Технологии разрабатываются для каждого отдельно взятого предприятия, являются коммерческой тайной и не подлежат распространению. Принципы производства общедоступны и предлагаются производителями оборудования, например, ConCast, ExMet, Gravity Cast, Punching и т.д.

ООО «АйПауэр» приняло метод производства пластин по технологии ExMET (Expanded Metal), т.к. на данный момент это наиболее прогрессивная технология, которая позволяет максимально автоматизировать производство и минимизировать воздействие на окружающую среду.

ООО «АйПауэр» строится по примеру ведущих европейских аналогов, таких как Jonson Control, Autopart, TAB, с учетом новых технологий и с использованием новейшего оборудования. В работе «АйПауэр» будут использоваться малоотходные технологии и высокопроизводительное автоматизированное и роботизированное технологическое оборудование, изготовленное такими производителями, как Moojin (Республика Корея), Accurate Product (Дания), Ateliers Roche (Франция), Sanhuan (Китай), LaPneumatica (Италия), O.M.Impianti (Италия), Sovema (Италия). Важнейшие характеристики при выборе поставщиков оборудования - качество, высокотехнологичность и безопасность. Все устанавливаемое на ООО «АйПауэр» оборудование изготовлено в 2018г.

На сегодняшний день предлагаемые технологические решения, в т.ч. по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды, апробированы и хорошо зарекомендовали себя на производственных мощностях компании Jonson Control, TAB (Словения) и других крупных производителей аккумуляторных батарей из стран ЕС. При выборе поставщиков инженерного и технологического оборудования акцентировалось внимание на возможности производителей выполнить требования проекта. Специалисты «АйПауэр» посещали предприятия-поставщики с целью провести тест оборудования и убедиться в выполнении заявленных требований.

- Насколько эффективна система очистки воздуха и воды?

- На предприятии устанавливаются локальные очистные сооружения (очистка кислотно-щелочных стоков от тяжелых металлов и сульфатов), которые позволяют произвести очистку воды до требуемых норм ПДК. Вода, которая соприкасалась со свинцом, не выходит за пределы предприятия: оборудование для очистки воды позволяет повторно использовать воду в производстве.

ООО «АйПауэр» приобретено газоочистное оборудование (для очистки воздуха от свинцовой пыли) 2018г. выпуска, российского производителя ООО «ЭкоФильтр». Оборудование соответствует требованиям к степени очистки газовоздушной смеси до уровня 99,9%.

Также газоочистная установка снабжена датчиками перепада давления, которые сигнализируют о повреждении фильтрующего элемента и степени его загрязненности. Газоочистная установка сблокирована с технологическим оборудованием, т.е. оборудование невозможно включить без включения газоочистной установки. Также вытяжные вентиляторы оснащены частотным приводом, позволяющим поддерживать константный поток воздуха.

Вероятность залповых сбросов и выбросов отсутствуют в силу специфики технологического процесса (идет непрерывная очистка воздуха и сточных вод от загрязняющих веществ) и использования современных автоматизированных систем очистки воздуха и сточных вод (при возникновении внештатных ситуаций происходит остановка производства).

Соответствие оборудования заявленным требованиям будет подтверждено в процессе пусконаладки соответствующими аккредитованными лабораториями. Соответствие оборудования заявленным требованиям оформляется паспортом оборудования и протоколом испытания.

Также администрация СЭЗ «Брест» инициировала проведение дополнительного независимого мониторинга по воздействию предприятий СЭЗ на загрязнение почв и растительного мира тяжелыми металлами. На выполнение дополнительного независимого мониторинга заключен договор с ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси», который будет производить контроль состояния почв и растительного мира на присутствие тяжелых металлов.

- Куда будут деваться отходы производства (серная кислота, свинец)?

- Образующиеся в процессе эксплуатации завода твердые отходы полностью утилизируются либо непосредственно на заводе, либо на специализированных предприятиях (например, ПКУП «Коммунальник», ПУП «Брествторчермет», ЗАО «МотовелоЭко», КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод», ООО «Экологические идеи», ООО «Полюс Ленты», частное торгово-производственное унитарное предприятие «СлавС», ПРУП «Брестоблгаз», ООО «Белинвестторг-Сплав»).

В соответствии с требованиями закона «Об обращении с отходами» на ООО «АйПауэр» в сроки, установленные законодательством, будет разработана и согласована с Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды инструкция по обращению с отходами производства.

Инструкцией будет определен порядок организации деятельности, связанной с обращением с отходами, включая нормирование образования отходов, сбор, учет, перевозку, хранение, использование, обезвреживание коммунальных и твердых бытовых отходов, образующихся в процессе производства.