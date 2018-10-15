Страсти вокруг завода АКБ: голуби остались голодными - мнение первое

В воскресенье на площади Ленина состоялось немногочисленное собрание людей, создавшее при этом заметный информационный шум. Как и следовало ожидать, естественную обеспокоенность горожан об экологической обстановке начали переводить в плоскость политики.



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Автор фото: Валерий ЦАПКОВ

Накануне вечером в Бресте прошел ночной забег, который собрал почти пять сотен участников и множество зрителей. По сравнению с ним собрание на площади было небольшим – около ста человек.



«Что плохого в том, что человек купит пакет семечек, чтобы покормить голубей на площади?» - с трагизмом в голосе спрашивал у собравшихся людей один из ораторов. Однако семечек он не показал, и в кормлении голубей замечен не был. Голуби вообще разлетелись по карнизам домов, зло поглядывая в адрес людей, которые прикрываются пернатыми ради своих целей.



Конечно, «кормление голубей» – это лишь прикрытие для граждан, которые по сути выступают против строительства завода по производству аккумуляторов неподалёку от Бреста. Для тех, кто пока не определился, на чьей он стороне, стоит сначала задать себе очень принципиальный вопрос: почему бумагу, стекло и пластик в Беларуси можно перерабатывать, а именно свинец – нельзя?



Его уже много



Реальность такова: Беларусь десятилетиями, год за годом, ввозила свинец, только за прошлый год импортировано миллион свинцовых аккумуляторов, умножайте на 10 кг и попытайтесь представить, сколько это тяжёлого металла. Чтобы легче было визуализировать картину, сообщим, что 1 тонна свинца – это куб с ребром около 45 см. И теперь представьте себе 10 тысяч таких кубов. Больше столетия через Брест во всех направлениях шли паровозы, с дымом и шлаком выбрасывая соли металлов, которые неизбежно есть в угле. Только десяток лет прошёл с тех пор, как запретили продавать бензин с тетраэтилсвинцом. С ветрами из индустриальной Европы на каждый квадратный километр приносится по килограмму свинца. Площадь Бреста – 140 кв.км, вот представьте себе свинцовую чушку весом в 140 кг… Это официальные данные, которые «свинцоборцы» не хотят знать. Они спекулируют на противопоставлении понятий «чистая Беларусь» и «вредный завод». То, что реальность сложнее – они не хотят знать.



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И что с этим делать? Некоторые вещи мы изменить не можем, например, если котельное хозяйство Польши замкнуто на уголь – это их судьба. Почитайте их газеты и сайты зимой – ежегодно жалобы на смог в индустриальных городах. И розу ветров нам не поменять. А что можно и нужно делать – это налаживать систему вторичного использования свинца.



Сейчас старый аккумулятор можно сдать, получив за это вполне нормальные деньги, это стимулирует. И платить стали, кстати, сравнительно недавно, с появлением завода в Белоозёрске. По сути, это предприятие, как пылесос, высасывает свинец со всей области. Это кажется парадоксальным, но борцы с этим заводом ведут к тому, что свинца в городе и вокруг его станет больше.



Очень важная деталь



Тут надо пояснить одну важную техническую деталь, которую надо знать, если хочешь понять тему. В аккумуляторе – 10 кг свинца, но только 5 – в виде металла. Другие 5 кг – в виде сложного соединения, назовём его «пастой». Так вот, вернуть из этой пасты свинец в металлическое состояние можно только в специальной печи.



Вот тут каждый, кто хочет понять тему, должен задать себе ещё один вопрос: система вторчермета, которая всегда собирала металлолом, включая свинец, как поступала с этой пастой, пока не появился завод в Белоозёрске? Куча золы, которая образовалась на промплощадке в Берёзовском районе, ужасает любого неравнодушного человека. Но кроме простых эмоций, она побуждает поставить два вопроса. Во-первых – где был бы этот свинец, если бы не существовало завода в Белозёрске? Увы, он был бы рассеян по свалкам, полигонам бытовых отходов, под гаражами.



И второй вопрос: Беларуси нужны стимулирующие меры, побуждающие бизнес заниматься переработкой отходов, содержащих тяжёлые металлы? Если кому любопытно, наберите в интернете словосочетание «зола свинцовая купить» и убедитесь, что это товар. У нас же наоборот, предприятие платит деньги тому, кто её заберёт. Есть на другом конце Беларуси предприятие, которое специализируется на переработке таких отходов в нечто полезное. Но знали бы вы, как его долбят местные экологи, пытаясь закрыть. Как будто выход в том, чтобы не перерабатывать металлы, а их накапливать.



Печальный опыт Римской империи



Некоторые историки утверждают, что закат Римской империи связан с широким использованием свинцовой посуды, труб и даже в качестве вкусовой добавки. Вполне может быть – воздействие этого металла на центральную нервную систему таково: психика расшатывается, понижается способность к анализу обстановки, проявляются агрессивность и дисфункциональное поведение. Быть может, это жителей Рима и погубило. Но есть и более современные исследования, в англоязычном интернете по словосочетанию lead poisoning легко найти серьёзные материалы по новейшей истории США. Там вплоть до середины 70-х год от года росло количество свинца, который через бензин и краску буквально пропитывал жизнь людей. Мощные автомобили, дешёвый бензин – их образу жизни можно было позавидовать. На слуху была и неслабая преступность, то и другое нашло отражение в фильмах Голливуда.



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Решительная борьба со свинцом, преодолевая сопротивление монополий, через два десятка лет отозвалась неожиданным последствием – преступность, связанная с необдуманным хаотичным поведением, начала уменьшаться. Графики роста и спада потребления свинца и этой преступности, со сдвигом на 20 лет, совпадают. Великобритания начала борьбу со свинцом в бензине позже, но и там этот 20-летний лаг проявился.



В идеале хотелось бы, чтобы со свинцовыми аккумуляторами было так: не должно быть никакого контрабандного ввоза, каждый должен маркироваться. Тот, кто хочет купить новый – должен сдать старый, это может регулироваться залоговой стоимостью, которая будет включена в стоимость аккумулятора. Должны быть конкретные налоговые льготы для тех, кто занимается переработкой отходов. Ну и, конечно же, – жёсткий контроль. Заметим, что имеющиеся нарушения в распоряжении отходов были всё же выявлены государственными органами, это потом ряд личностей стали приписывать их себе.



Вернёмся на площадь



Ситуация у борцов с заводом сейчас такая: в судах у них значительных результатов нет. Экспертизы, призванные доказать вред завода в Белоозёрске и тем самым ударить по строящемуся заводу под Брестом, тоже не удались. Лаборатории в Брянске и Москве ничего пугающего не нашли. Остаётся один путь – нагнетание эмоций и раскачка людей.



Новшеством этой воскресной площади было появление Николая Статкевича, который приехал из Минска специально для участия в акции. Для тех, кто не в курсе политических взглядов этого человека, стоит сказать пару слов. В прошлом году он приезжал в Брест и в редакции одной из газет довольно обстоятельно рассказывал о своих взглядах. Они таковы: власть нужно менять, но политическая система ему нравится. Парламентская республика ему не по душе, мол, депутатов легко перекупить. Экономических воззрений не имеет, спрашивать, что ему милее, австрийская школа монетаризма или кейнсианская модель – бесполезно, это не его. Гордится тем, что его корни – из шляхты былых времён, рядом с ним как-то стыдно признаться, что родом из рабочих и крестьян.



Ораторы сменяли друг друга, когда всё было сказано и образовалась пауза, а собравшиеся стали смотреть друг на друга, не зная, что делать, один из лидеров предложил: «А давайте растяжку с лозунгом поднесём к проезжей части». Это выявило численность борцов с заводом – около пяти десятков человек. Постояв минут пять, протестующие придумали другое направление активности. Возле здания национального банка стояла милицейская машина, именуемая в народе «автозак», к ней они и направились. Это выглядело довольно смешно, как будто люди сами пришли сдаваться: «Арестуйте меня!».



Вняв просьбам людей, в машину посадили трёх человек, видать, больше не было мест. На этом представление и закончилось. Нескольких действующих лиц, которые явно нарушали законодательство, ждут суды.



А голуби так и остались некормлеными…