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В Пинске спасатели помогли дачнику, который застрял ногой в культиваторе

16.10.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Понадобилась помощь спасателей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59749.php

В Пинске спасатели помогли дачнику, который застрял ногой в культиваторе

Фото иллюстрационное sadovoy.com.ua

По информации Пинского ГРОЧС, днём в минувшую субботу в оперативную службу поступило просьба о помощи.

В посёлке cадовый на дачном участке работал 46-летний мужчина, он обрабатывал землю при помощи мотоблока с культиватором.

Как выяснилось позже, дачник включил заднюю передачу, не смог удержать агрегат и его правая нога застряла в ножах навесного оборудования.

Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили мужчину из западни.

С открытым переломом ноги его доставили в Пинскую центральную больницу.

 
 
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Понадобилась помощь спасателей. Фото иллюстрационное sadovoy.com.ua По информации Пинского ГРОЧС, днём в минувшую субботу в оперативную службу поступило просьба о...
 
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