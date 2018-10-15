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В Пинске спасатели помогли дачнику, который застрял ногой в культиваторе
16.10.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Понадобилась помощь спасателей.
Фото иллюстрационное sadovoy.com.ua
По информации Пинского ГРОЧС, днём в минувшую субботу в оперативную службу поступило просьба о помощи.
В посёлке cадовый на дачном участке работал 46-летний мужчина, он обрабатывал землю при помощи мотоблока с культиватором.
Как выяснилось позже, дачник включил заднюю передачу, не смог удержать агрегат и его правая нога застряла в ножах навесного оборудования.
Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили мужчину из западни.
С открытым переломом ноги его доставили в Пинскую центральную больницу.
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Понадобилась помощь спасателей. Фото иллюстрационное sadovoy.com.ua По информации Пинского ГРОЧС, днём в минувшую субботу в оперативную службу поступило просьба о...
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