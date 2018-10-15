Городокчанка М.Кошняк удостоена высокой премии

Городокчанка Марина Кошняк награждена областной премией имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко (на снимке ее вручает заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин). Она скромно признается, что награда стала для нее настоящим сюрпризом, ведь она такая же мама, как и сотни других, достойных признания.

В семье старшей медсестры отделения физиотерапии и медицинской реабилитации Городокской ЦРБ Марины и индивидуального предпринимателя Петра подрастают три лапочки-дочки. Несмотря на сильную занятость, родители остаются верны правилу, которое помогает сохранить теплые, доверительные отношения в семье. Какими бы уставшими папа и мама ни вернулись домой после тяжелого трудового дня, они всегда находят время на общение друг с другом и с дочками. Участливое «Как прошел день?» из уст близкого человека помогает ощутить свою нужность и вдохновляет на новые свершения.

Девятилетняя Варя — маленькая звездочка, которая уже блистает на сцене в родном городе. Воспитанница театрального отделения ДШИ участвует в различных мероприятиях. Увлечение театральным искусством не мешает ей отлично учиться в школе. Средняя в семье, Вита, пошла в этом году во второй класс и общеобразовательной школы, и ДШИ (она учащаяся хореографического отделения). Сонечка, которой в следующем месяце исполнится шесть лет, ходит в садик. Вечером девчонки вьются около мамы на кухне, помочь приготовить ужин — самое интересное для них занятие.

Марина Кошняк — мастер на все руки. Она умеет вязать крючком и спицами, шить, вышивать, делает яркие цветы и миниатюрные деревца из бисера, а современный материал фоамиран превращает в нежные орхидеи, которые сложно отличить от живых. Многодетная мама принимает участие в различных творческих конкурсах и занимает в них призовые места.

В семье Кошняк сложилась добрая традиция путешествовать по Беларуси. Вместо экскурсий по большим городам они предпочитают отправиться с палатками на природу. Помешать таким семейным походам не могут даже капризы природы: от дождя можно укрыться в палатке или машине, а в прохладный вечер согреет разведенный папой Петей костер и заваренный мамой Мариной чай, а самое главное — теплый душевный разговор, когда друг друга понимают с полуслова.

Любовь ШЛЕЙКО.





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