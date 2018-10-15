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Почему я не бежал полумарафон? Мнение

16.10.2018 10:41 — Разное | Tut.by  
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Онкохирург Виктор Шпудейко поделился своим мнением об участиях в марафонах для проекта Cardio.today. «Я» — лицо здесь условное и не подразумевает какой-то конкретики в отношении автора этих строк, — предупреждает он. — Хотя, быть может, сработало подсознание? В любом случае, суть дальнейшая сфокусирована на «не бежал», но никак не на «я».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Все бежали. Он бежал. Я побегу

— Хайп вокруг минских (и не только) марафонов (и не только) удался. Все эти бега были организованы как в столице, так и в регионах. И дистанции на любой вкус: полу-, четверти-, пятерки. А еще были благотворительные, медали, сертификаты и другие плюшки.

Тут и там мелькали сочетания букв в виде «забег», «участник», «стремление», «на финише», «работа над собой». Ну типа самосовершенствование и тихая (или не очень) гордость за себя. Как же без инстаграмма?

Больше всего зашкаливала в воздухе концентрация слова «полумарафон». Человек, произнося это слово и добавляя в предложение толику собственноличного отношения к происходившему действию, считался в обществе собеседников ну что-то типа «вау». А если это отношение сводилось еще и к личному участию, то просто «вау-вау-вау».

Об этом говорили везде. Об этом говорить было круто. Даже в операционной за хирургическим столом. Круто было делиться впечатлениями, давать советы, строить планы, гордиться участием. Круто даже было просто знать того парня, который участвовал, и о нем рассказывать. И все слушали.

Обратная сторона медали. Обратная ли?

Но так ли это круто? Если не учитывать эмоции, движ, ажиотаж и виральность самого события. Чисто с технической точки зрения. С точки зрения бега.

Какой процент бежал правильно? Сколько человек контролировало свой пульс? Сколько сердец работало в усиленном режиме более двух часов (плюс-минус в зависимости от дистанции)?

Сложно не согласиться, что на фоне эйфории, адреналина и эмоций никаких дискомфортов и сигналов от длительно работающей в нефизиологическом режиме сердечно-сосудистой системы не замечается.

Профессионалов, которые годами тренируют свой организм и до автоматизма отчеканивают каждое движение, — считанные люди. «Знающих», которые подготовились по рекомендациям в соцсетях, — куда больше. Да, медики старались, предупреждали и советовали хорошие вещи. Но ведь хайп важнее.

Какова цена «быть как все», сорваться и на следующий год пробежать полумарафон? Потому что я должен доказать себе, что смогу? Потому что он благотворительный? Потому что это супер-пупер эмоции?

Или целенаправленную подготовку и сам марафон (во всех его проявлениях) назовем элементом ЗОЖ? Как бы не так. Длительные нагрузки, сопровождающиеся тахикардией, повышением артериального давления и другими стресс-изменениями в организме, не всегда приводят к положительным эффектам. При неумелом и непрофессиональном подходе такой инструмент может сыграть довольно злую шутку со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Самостоятельной подготовки «по схеме» недостаточно

Кто учитывает исходное состояние сосудов сердечной мышцы? Наличие и степень поражения их атеросклерозом. Возможные варианты анатомического строения. Врожденные пороки, которые никак себя не проявляли. Не проявляли! До этого момента. А ведь могут и проявиться. И в самом неподходящем месте.

И это только речь о кровообращении. А еще есть дыхательная система, опорно-двигательный аппарат со своим позвоночником, суставами, менисками.

Нет, если все перечисленные (да и многие неозвученные) пункты учтены, осуществляется полный контроль над работой сердца, тренировки и сам бег происходят под наблюдением специалистов — никаких вопросов. Да и не об этих людях разговор.

Речь о стихийных «марафонцах». Когда подменяются понятия. Когда в «здоровом мероприятии» проблема самого здоровья отодвигается на последний план или не актуализируется вовсе. Когда бег ради участия.

За другую физическую активность

«Летящие камни» можно легко разбить о другие, не менее эффективные способы тренировки и поддержания тонуса сердечно-сосудистой системы. Куда более физиологичной, например, будет ходьба. Взять расстоянием, темпом, подъемом-спуском. Просто физические упражнения, зарядка, велопрогулки.

Ничего против и бега. Под четким контролем деятельности сердца, если это не приводит к «мини-гипертоническому кризу» и у ЧСС за 200 уд/мин, если это в эмоциональное удовольствие и без физического истязания организма — почему бы и нет.

Иными словами, упрекнуть в пропаганде лени и гиподинамии не получится. Здоровые варианты физической активности ради здоровья найти несложно, было бы желание. Да драйв не тот.

Может быть, я и пробегу (пройду?) свой полумарафон, но никак не с одобрения онлайн-регистратора. Может быть, я и совершу акт благотворительности, но только не посредством финиша в указанные ворота.

Может быть, я не прав? Может быть.

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