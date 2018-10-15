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Белорусские блогеры показали, как они похожи со своими детьми

16.10.2018 10:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусские блогеры показали, как они похожи со своими детьми
Фото из открытых источников

Ведь когда малыш появляется на свет, родители и другие родственники всматриваются в личико своего чада в надежде увидеть схожие черты.

Один из ведущих специалистов в области генетики поведения, Роберт Пломин, утверждает, что каждый из нас - это уникальный генетический эксперимент, который больше не повторится.

По словам исследователя, вероятность того, что дети получат одинаковый набор генов, равняется одному шансу на 64 триллиона возможностей.

Конечно, узнать о том, как будут выглядеть будущие дети заранее невозможно, однако существуют закономерности, проверенные временем.

Самая распространённая теория касается внешнего вида малыша.

Все знают с уроков биологии о том, что если у одного родителя карие глаза, а у другого – светлые, малыш, скорее всего, унаследует карие глазки. В том случае, если у родителя от природы кудрявые волосы, первый малыш в 90% случаев унаследует этот тип волос.

Еще одна закономерность, которая присутствует еще в древних трактатах, говорит о том, что первенец-мальчик, родившийся от страстной любви, скорее всего, лицом будет похож на свою маму, тогда как девочка, наоборот, будет похожа на папу.

Конституция ребёнка чаще всего передается по половому признаку: если родился мальчик, то, он, вероятно, будет такого же роста и телосложения, как и папа.


Белорусские блогеры показали, как они похожи со своими детьми
Фото: Фото из открытых источников

Белорусские известные блогеры решили показать - какие еще бывают закономерности. Так, Виктория Лапковская, Ольга Рыбакина и Семья Сухоцких сняли видео о том, чем они похожи со своими малышами и предлагают всем желающим присоединиться, участвуя в конкурсе «Вылитый фрукт».

Снимите видео, расскажите, чем похожи члены вашей семьи — и выиграйте годовой запас сока «Сочный», денежные призы и другие подарки.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

1.         снять видео о том, чем похожи ваши члены семьи

2.         загрузить видео на сайт проекта sochny.by с 5 по 25 октября 2018 года

С 26 октября по 10 ноября 2018 года пройдет голосование, где будут выбраны 20 финалистов, среди которых жюри конкурса «Вылитый фрукт» выберет победителей.

Первые три победителя получат денежные призы.

Еще 7 финалистов получат памятные подарки — наборы стаканов. Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит годовой запас сока «Сочный» (270 литров).

Итоги конкурса будут опубликованы 14 ноября на сайте проекта sochny.by

#вылитыйфрукт

 
 
Ссылка на источник 48
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Сын – вылитый папа, дочь – вылитая мама. А часто ли так бывает?
 
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