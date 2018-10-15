На модернизацию Мозырского НПЗ уйдет $1 млрд

Инвестиционный проект по строительству установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков будет самым дорогим за всю историю НПЗ.

Об этом заявил рассказал в эфире генеральный директор Мозырского нефтеперерабатывающего завода Виталий Павлов «Беларусь 1».

Реализация проекта находится в активной стации, поставлено уже 14 из 16 емкостей, необходимых для гидрокрекинга.

На предприятие прибыл крупногабаритный груз, причем каждый автопоезд весил около 150 тонн. Диаметр агрегатов – практически семь метров. Караван из фур преодолел десятидневный переезд через пять белорусских областей.

Ранее замгендиректора ОАО «Мозырский НПЗ» Олег Протасов назвал налоговой маневр в России определенным фактором неизвестности, отмечает sputnik.by .

«Мы понимаем, что налоговый маневр удорожает нефть, а значит, нам придется работать в условиях более высоких цен», – сказал Протасов.

Именно осознание новых условий работы на рынке и вызвало необходимость модернизации НПЗ в Мозыре. Сейчас завод готовится к работе в новых условиях, чтобы достойно принять все изменения.

Гидрокрекинг — переработка высококипящих нефтяных фракций, мазута, вакуумного газойля или деасфальтизата для получения бензина, дизельного и реактивного топлива, смазочных масел, сырья для каталитического крекинга и другого.