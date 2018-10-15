|
Под Витебском Ford врезался в дерево: потребовалась помощь спасателей
В Витебском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель. Об этом
Авария произошла вечером 15 октября около деревни Старое Село. По предварительной информации, водитель Ford Mondeo ехал по трассе Р121, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате столкновения водитель легковушки оказался заблокирован в салоне автомобиля. При помощи специнструмента его доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 15 октября около деревни Старое Село.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)