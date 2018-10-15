Под Витебском Ford врезался в дерево: потребовалась помощь спасателей

В Витебском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель. Об этом сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Авария произошла вечером 15 октября около деревни Старое Село. По предварительной информации, водитель Ford Mondeo ехал по трассе Р121, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате столкновения водитель легковушки оказался заблокирован в салоне автомобиля. При помощи специнструмента его доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.