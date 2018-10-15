"Оказалось не так страшно". История минской семьи, променявшей столичную "двушку" на домик в деревне

Собственное жилье в столице — предел мечтаний многих белорусов. А вот коренные минчане все чаще и чаще задумываются о прелестях деревенской тишины и красивых пейзажах за окном. Одна из минских семей от мыслей перешла к действию, поменяв двухкомнатную квартиру на домик в деревне. Что из это вышло — читаем на портале Realt.by .





— Когда люди узнают, что мы переехали из Минска в деревню, то почему-то считают, что мы — этакие люди со странностями, которые живут в хижине без удобств, ходят в мешковине, а в еде предпочитают сыроедение. Но это далеко не так, — рассказывает Анна Липневич. — Со стороны наш переезд выглядел весьма скоропалительным. Особенно, когда мы говорили, что приняли решение о переезде 1 января. На самом деле, уже давно все шло к необходимости перемен.





Мы с мужем — коренные минчане. Тем не менее каждый год с апреля по октябрь мы с детьми жили на даче в поселке Сокол. У нас это именовалось «ежегодной весенней миграцией», до которой наша семья отсчитывала дни. Т.е. фактически в город мы возвращались на зимовку, т.к. дача была задумана как летний вариант и не предусматривала возможность круглогодичного проживания. Конечно, немаловажным фактором стало то, что в Минске у нас была небольшая 2-комнатная квартира, в которой мы жили с 3 детьми. Пока дети маленькие, это не доставляло серьезных неудобств. Но со временем нам все равно пришлось бы думать о расширении. Поэтому в один из длинных зимних вечеров было решено, что новый год нужно начинать с перемен. 1 января начали обдумывать варианты. Уже через 2 недели мы выставили на продажу квартиру, сделка по которой состоялась через 13 дней. Через месяц смогли найти подходящий нам дом в д. Кривая Береза (Смолевичский район), а 1 марта получили от него ключи. Мы и подумать не могли, что все получится так быстро.





— Когда мы только переехали, небольшое ощущение паники все же присутствовало, — делится своими воспоминаниями мама троих сыновей. — Больше всего переживали за детей: как они тут устроятся, а что будет, если понадобится врач, как старший сын пойдет здесь в школу. Вопросов, казалось, было очень много. Но на деле все вышло не так страшно, как рисовало воображение. В школу или садик здесь попасть намного проще, чем в Минске. До школы и обратно детей везет автобус с сопровождающим учителем. Поликлиника находится в принципе в пешей доступности, а если есть необходимость, врач придет на дом точно так же, как и в столице. Конечно, врачи здесь — это в основном молодые специалисты, отрабатывающие распределение, и многих узких специалистов здесь нет. Но, поверьте, это не те трудности, из-за которых стоит расстраиваться.





Что касается инфраструктуры, то дела обстоят довольно неплохо. В деревне есть сад, 2 магазина, сейчас открывается третий. В пешей доступности, в а.г. Курково, тоже 2 магазина, почта. Там же находится школа, которую посещает наш старший сын. В самой деревне очень не хватает аптеки и банкомата. Но будем пробовать добиться этих благ, ведь люди в этом очень заинтересованы.

С досугом детей тоже проблем нет. В школе есть спортивные секции, шахматы, в Доме культуры тоже есть пару кружков для детей и взрослых. В Смолевичах вообще большой выбор занятий, платных и бесплатных: музыка, рисование, танцы, борьба, футбол, пескография, мультипликация, иностранные языки и много всего другого.

У нас хорошее транспортное сообщение с Минском, регулярно ездят маршрутки: 25 минут — и ты в Уручье. Даже те местные, у кого есть машина, все же предпочитают ездить на попутке или маршрутке — выходит дешевле. Кроме того, 3−4 раза в день ездит автобус, до остановки которого от нашего дома можно дойти пешком.

— Когда искали дом, рассматривали разные варианты: реконструкция дачи, строительство с нуля, покупка недостроя. С дачей, которая у нас уже была в Соколе, все было не так просто: проблемы с электричеством в течение всего года, которые, к сожалению, одним домом не решишь; проблемы с водой: соседи так и не смогли пробурить скважину. И главным фактором стало то, что в садовом товариществе могли зарегистрироваться я и Саша (мой муж), но детей с нами не зарегистрируют. Да и хотелось участок побольше.





Думали о строительстве, тем более муж много лет работает в этой сфере и практически все мог бы сделать сам. Смотрели проекты, обзванивали фирмы, составляли сметы. Но решиться на стройку — это значит бросить в нее все свое время и силы. А детям мы нужны здесь и сейчас. И нельзя погружать их в состояние вечной стройки. Было пару вариантов недостроев. Продают очень много «коробок»: фундамент, стены, иногда крыша. Людям кажется, что это самое трудоемкое и дорогостоящее в строительстве. Но на самом деле, больше всего денег уходит именно на проведение коммуникаций, разведение их по дому, на внутренние работы. А потом нужно еще много времени, чтобы ввести дом в эксплуатацию, получить на него документы и иметь право прописаться. От одного такого варианта отказались буквально в последний момент, по большей части из-за того, что дом был недалеко от железной дороги.

Так пришли к тому, что нужно искать готовые варианты. Начинали с поисков недалеко от дачи (пос. Сокол, — прим. автора). Нам был хорошо знаком этот район и устраивало все — от инфраструктуры до транспортного сообщения. Но ничего подходящего не нашли. Тогда стали расширять зону поисков.

Основными критериями при выборе дома стали: наличие коммуникаций (туалет и горячая вода в доме), отопление, инфраструктура (школа, поликлиника, магазины), транспортное сообщение. Уехать далеко от Минска мы не могли, потому что в столице работает наш глава семейства.





Правда, был и в некотором роде взаимоисключающий фактор: мы были привязаны к инфраструктуре из-за детей, но при этом хотели, чтобы дом не находился в центре поселка, деревни или города, окруженный дорогами и другими домами. Так пришлось отказаться от вариантов в Столбцах, Борисове, Смиловичах. При этом мы, конечно же, хотели вписаться в бюджет. Каждый день до глубокой ночи пересматривали все варианты. Иногда казалось, что нам ничего подходящего не найти вообще. Но в один из моментов отчаяния совершенно неожиданно мы нашли свое объявление в деревне под ярким названием Кривая Береза. Это был двухэтажный дом в 147 квадратов, полностью готовый к проживанию. Кроме того, в дом можно было провести газ, что существенно сократило бы расходы на электричество в дальнейшем. Расположен он в Смолевичском районе, а значит, и от нашей дачи недалеко. А к дому вдобавок мы получали 25 соток свободы, фруктовый сад и поле, за которое каждый вечер садится солнце. Так мы и величаем наш дом: домик на берегу поля. Вот так из квартиры чуть менее 40 кв. м мы «выросли» до дома в 147 кв.м.





— От прежнего хозяина на участке остался котлован, который он задумывал как искусственное озеро. Но от этой идеи мы сразу отказались, потому что с детьми это очень опасно. Да и нашего маленького прудика вполне достаточно. Вместо озера со временем мы построим здесь гостевой дом, благо размер участка позволяет.

— В нашей деревне очень много «бывших минчан»: с детьми, без детей, пожилых и молодых, — продолжила Анна. — Напротив дома строится молодой человек, который через пару лет планирует сюда переехать с женой из Минска; слева — сосед-минчанин, который тоже планирует переехать сюда насовсем. Поэтому таким переездом никого особо не удивишь. Местные жители всегда готовы прийти на помощь, всегда можно обратиться за советом — никто не откажет. В общем-то, когда не нарушены границы и не задеты личные интересы, в деревне всегда все тихо и спокойно.

— При покупке дома мы планировали вложиться в сумму от продажи квартиры — так и получилось. Причем в тот момент в деревне продавали еще несколько домов. Стоили они дороже нашего, но один дом был одноэтажным, деревянным, а второй и вовсе недостроенным. В итоге свой дом мы купили за 50 000 у.е.





Мы думали, что за дом ежемесячно придется платить намного дороже, чем за квартиру. Но по факту летом суммы по жировке выходили даже меньше. В отопительный сезон получается немного дороже, чем было в Минске, но это не критично.

Почему-то многие минчане ошибочно думают, что в деревне дешевле жить, потому что в магазинах цены ниже. На самом деле, почти все в деревенском магазине дороже, чем в Минске. И ассортимент, естественно, меньше. Мы вообще редко ходим в местные магазины — иногда за молоком или хлебом. Но в этом тоже есть своя экономия: в деревне быстро отвыкаешь от привычки сходить в магазин за «чем-нибудь вкусненьким». Чаще заказываешь продукты на неделю и готовишь вкусненькое дома.





— Этот переезд очень сплотил нашу семью, — продолжила Анна. — Но иначе и быть не могло. Мы принимали очень серьезное решение, в том числе и за детей. Как бы быстро все ни получилось, часто все шло не так гладко. Нас одолевали и страхи, и сомнения. И тут было два варианта для семьи: или развалиться на части, или сплотиться как никогда. И вот сейчас, когда все улеглось, можно выдохнуть и наслаждаться. Никогда нашим детям не было так радостно, так свободно, как сейчас. Вот иногда представляю, что мы бы сейчас жили в квартире, пусть даже в трехкомнатной, — мне это кажется уже невозможным.

Живя в деревне, сложно не поддаться соблазну обзавестись огромным огородом и мини-фермой. Тем более когда все соседи чем-то заняты: у кого-то коровы, овцы, у кого-то картофельное поле. И все со стороны выглядит легко и просто. Но мы стараемся быть последовательными в своих действиях. Сначала доведем до ума дом (внутри и снаружи), доделаем веранду, приведем в порядок участок. Может, тогда нам и захочется чего-то глобального. Пока у нас есть пару курочек с петухом. О какой-то сверхвыгоде говорить не приходится, но своими яйцами мы обеспечены. Глобального огорода в этом году у нас не было. Выращивали то, что можно подать к столу — редиску, зелень, огурцы и помидоры. В магазине летом многое из этого не продавали, поскольку подразумевается, что в деревне лук и редиску даже самый ленивый вырастит.

— Вы знаете, жить в большом городе в постоянном стрессе было очень трудно. Ты сталкиваешься с соседями в лифте, и они тебе говорят, что твои дети своим шумом мешают им жить. Ты выходишь из подъезда и видишь полуразрушенную детскую площадку, на которой моим сыновьям играть неинтересно. А в 50 метрах проходит дорога, где частенько машины сбивали детей. Если за окном идет дождь, то единственным развлечением становится просмотр телевизора или игра в телефоне. Здесь всего этого нет. Здесь ты каждый день чувствуешь, что живешь, вдыхаешь чистый воздух полной грудью, ходишь по своей земле, достраиваешь свой дом. И успокаиваешься: ты на своем месте, здесь и сейчас.





Свой дом — это в некотором роде свобода. Мы никому не мешаем, и никто не мешает нам. Здесь в принципе редко увидишь детей с телефонами в руках, и не потому, что у них их нет. Просто здесь всегда хватает других игр. Дети здесь играют в футбол, катаются на велосипедах, что-то строят, мастерят. Зимой играют в хоккей на небольшом прудике у поля, катаются на лыжах. Мы уже разбалованы тишиной, нам не мешает шум машин, под окнами не собираются шумные компании. Мы наслаждаемся своей свободой. Гулять по полю, наблюдать за зайцами и косулями, которых здесь много, ужинать всей семьей у камина — в этом наше счастье. У каждого ведь оно свое. Когда покупатели смотрели нашу квартиру, они говорили, что это именно то, что они искали, обсуждали, куда поставить шкаф, что придумать на балконе, какие шторы повесить на окна. Это их мечта. У нас мечта была другой. Не лучше и не хуже, чем у других людей — просто своя. И мы не рассчитываем на то, что все нас поймут и поддержат. Достаточно того, что мы здесь счастливы, и счастливы наши дети.





Мы как-то летом с мужем наблюдали за детьми: они бегали по участку со шлангом, обливали друг друга, хохотали. Саша тогда сказал: «Мы все сделали правильно». И это правда.