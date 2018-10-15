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В центре Минска закрылось кафе, которое работало 13 лет

16.10.2018 10:57 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе на улице Интернациональной в Минске закрылось несколько заведений. Если помните, мы уже писали о Минска закрывается кафе, которое не проработало и года. Угадайте какое">кафе бельгийской кухни, которое не проработало и года. В здании по соседству закрылось еще одно заведение — кафе «Фрески». Оно работало 13 лет.


Директор ООО «Поливектор», компании, которая занимается не только «Фресками», но и рестораном «РэнеСанс», рассказала TUT.BY, что кафе на Интернациональной закрыли 10 октября. Оно проработало 13 лет.

— Почему решили закрыть? Мы достаточно давно работаем, нужны какие-то изменения. А что будет открываться на этом месте — коммерческая тайна, — сказала директор.

Она также добавила, что на месте «Фресок» откроется проект от прежних владельцев.

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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможнсть получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья», которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе на улице Интернациональной в Минске закрылось несколько заведений. На этот раз мы узнали о закрытии заведения, которое работало на рынке 13 лет.
 
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