Украинская группа «Бумбокс» , выступавшая летом на столичном фестивале «21 век» , вернется в Минск уже 24 февраля следующего года, чтобы спеть с поклонниками не только про «белые обои и черную посуду». Билеты поступили в продажу сегодня.



«Бумбокс» в Киеве. Фото: «РБК-Украина»

«Золотые» синглы из Киева

Чуть больше 10 лет назад в ротацию на радио попал трек «Вахтерам», который сделал киевскую группу «Бумбокс» главным открытием года для русскоязычной аудитории. Этот трек можно было слышать повсюду: из уст от парней с гитарами во дворе, на всех радиостанциях и даже в саундтреке к фильму «Красный жемчуг любви».

Удивительно, что группа под руководством Андрея Хлывнюка не подхватила звездную болезнь. Со славой пришли гонорары, награды и толпы фанатов, но на внутренних отношениях в группе популярность не сказалась. А Андрей Хлывнюк даже признался: от известности он никогда не получал особого удовольствия, а иногда и вовсе скучает по временам до того, как его стали узнавать.

Не быть вторыми 5'nizza

Мало кто знает, что «Бумбокс» мог быть совсем другим. Первые песни парни планировали записать просто под акустическую гитару. Но буквально за несколько дней до этого музыкантам попалась запись группы 5'nizza, которая уже набирала популярность в этом жанре. Чтобы избежать сравнения, «Бумбокс» решили выступать с диджеем.

Первый альбом «Family Бізнес» был продан тиражом более 100 000 экземпляров, что принесло ему статус золотого на территории страны.

Группа любит активно общаться с фанатами на концертах. Самым запоминающимся подарком парни считают флешмобы во время выступлений. В прошлом году, например, фанатки путешествовали за группой по разным городам Украины с табличками «голый король». У каждого белорусского поклонника есть шанс запомниться группе «Бумбокс» 24 февраля на площадке «Прайм-холл».

В программе концерта — песни из разных альбомов группы. Какие-то белорусской публике известны хорошо, а некоторые прозвучат в нашей стране впервые. К примеру, треки из альбома «Голий король».

Когда: 24 февраля, 20.00. Где: Прайм Холл . Сколько:от 35 до 85 рублей — сектора, 50 рублей — танцпол. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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Все фестивали Минска в ближайшее время — в одном месте

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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья» , которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября.