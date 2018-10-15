Пусть святой покров

Богородицы

Хранит тебя и

Твоих близких!

Такое пожелание прочли с экрана все собравшиеся на концерт, посвященный празднику Покрова Божьей Матери.

И «дрожали» сердца, когда ведущая вечера Наталья Олеговна Афонина читала стихи:

По осенним седым облакам

Вошла Богородица в храм…

И над всеми, кто верить готов,

Распростерла святой свой покров.

Он из света небесного свит,

Невесом и прозрачен на вид,

Он от скорби и бед защитит…

И оставались трепетные сердца зрителей в плену у артистов на протяжении всего мероприятия: и во время видеопрезентации об истории праздника Покров, и в час выступления вокальной группы «Ворожея», и особенно, когда на сцену вышли певчие. Все это время сердце вторило словам: «Далее Богородица сняла с головы своей покрывало, которое заблистало паче лучей солнечных, и распростерла его надо всеми молящимися людьми в храме. В ту минуту покров стал невидимым, а христиане ощутили благодать, утешение и заступничество…».





Впечатление усиливалось тем, что головы всех выступающих женщин были покрыты платками.

Ощущение было такое, будто находишься в храме.

С праздником Покрова всех поздравил настоятель храма младенца мученика Гавриила Белостокского отец Вячеслав Пашкевич.

Отец Вячеслав говорил о том, что во всех славянских землях почитают этот праздник, о том, что Божья Благодать, духовные моменты приходят к человеку в определенное время, о том, что «не нужно бояться жертв ни постом, ни молитвой, ни любовью». Ведь пока мы в храме, пока горят свечи, пока произносим слово «прости», будем под покровом Богородицы.

Быть матерью – это не только величайшее призвание, но и жертвенность. Женское сердце и душа не прекращают молиться, даже когда дети становятся седыми. Сильна молитва матери.

Вячеслав Пашкевич прочел стихи фронтового поэта Бориса Лебедева:

Двадцать дней и двадцать ночей

Он жить продолжал, удивляя врачей,

Но рядом с ним была его мать.

И смерть не могла его доломать.

Двадцать дней и двадцать ночей

Она не сводила с него очей.

Утром на двадцать первые сутки

Она заснула на полминутки.

И чтобы не разбудить ее,

Он сердце остановил свое…

Когда отец Вячеслав произносил эти строки, весь зал плакал.

Прозвучала на концерте и песня «Покров Богородицы» в исполнении матушки Людмилы.

Так была проведена параллель между Божьей Матерью Небесной, материнскую руку которой мы так часто ищем, и земной мамой – нашим ангелом-хранителем.

Учитель театрального отделения Ивьевской детской школы искусств Наталья Афонина исполнила песню «Богородица».

О спасении моем Богу молится

Полуночная моя Богомолица…

Богомолица…Как верно! Эти слова как посвящение всем матерям, которым дорога судьба их детей.

Очень трогательной была инсценировка притчи о маме «Говорил нерожденный малыш». Исполнял учащийся Влад Валюк.

В конце выступления сына мама его обняла крепко-крепко. И это не сцена, а самая настоящая жизнь, где мама - ангел.

Также прозвучали песни в исполнении Алексея Харченко «Молитва» (Помолись за меня, мама, помолись), Николая Завадского «Мамины глаза» (Спасибо за любовь, за доброту и ласку), Алены Валюк «Молитва» (Не гаснет у икон лампада).

Радует, когда в храм приходят семьями. Об этом была презентация Ивьевского православного храма младенца мученика Гавриила Белостокского.

«Человеку так важно чувствовать поддержку и защиту»,- тихонько произнес кто-то в зале, когда ведущие читали:

О Матерь Божья! Под твоим покровом

Имеем мы прибежище от бед.

Незримый взору, он простерт над нами.

Тепло мы всюду чувствуем его:

На ложе сна, в пути и в Божьем храме.

Хранит нас ткань покрова твоего.

После выступления вокальной группы с песней «Покров Пресвятой Богородицы» (аккомпаниатор А. Харченко) слово взял председатель Совета депутатов Ивьевского райисполкома Александр Александрович Хвасько.

Обеспечить защиту прав и свобод женщин – общественный долг и одно из важнейших направлений социальной политики государства.

Александр Александрович адресовал женщинам Ивьевщины самые теплые и сердечные поздравления. Особую благодарность он выразил многодетным матерям и матерям, воспитывающим детей-сирот.

Торжественный момент концертной программы накануне Дня Матери - чествование тех женщин, чьи сыновья достойно проходят службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Этот праздник – прекрасная возможность выразить благодарность мамам молодых солдат.



http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4582-molitva-materi.html#sigProId19f6a13290 Смотреть встроенную онлайн галерею в:

Начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Ивьевского района майор Максим Аркадьевич Ляшкевич искренне поблагодарил женщин, выразил им глубокую признательность за воспитание сыновей, которые проявили себя как добросовестные и ответственные военнослужащие.

Он также отметил, что за каждой победой и достижением молодых людей стоит великая жертвенная любовь матерей, их тяжелый труд и обостренное чувство долга.

Пожелав всем присутствующим благодарности и любви от детей, майор вручил награды.





Благодарственные письма от командования военной части 1234 Лидского пограничного отряда за то, что вырастили достойных сыновей и мужественных защитников нашей страны, получили многодетные матери

Людмила Анатольевна Фролова, Деониза Вацлавовна Жуковская,

а также Ольга Эдвардовна Чесновская, Татьяна Иосифовна Нестерук, чьим сыновьям был дополнительный подарок: увольнение в течение суток.

Такое же письмо было вручено Тересе Фадеевне Нестерук.

За воспитание сына - настоящего защитника Отечества – благодарственное письмо от командования военной части 3214, а также видеопоздравление от сына получила Ирина Антоновна Горбач.

Похвальными листами от командования военной части 25887 награждены родители:

Ирина Ивановна и Юрий Иванович Ашурок, чей сын получил увольнение на сутки,

Алла Яновна и Владимир Юзефович Головенко,

Мария Александровна и Виктор Иванович Кишкель.

Сыновья этих прекрасных женщин требовательны к себе, всегда вежливы, в коллективе пользуются уважением. А научили их этому, конечно, мамы.

Почти семейная обстановка воцарилась в зале во время выступления вокальной группы «Ворожея». Песни на белорусском языке создали атмосферу домашнего тепла и уюта, где хозяйкой была мама.

И. Холяво

Фото С.Зенкевич