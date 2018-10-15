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Под Молодечно опрокинулся грузовик, перевозивший 200 свиней: часть скота погибла

16.10.2018 11:08 — Разное | Tut.by  
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В Молодечненском районе опрокинулась фура, перевозившая свиней. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Авария произошла 15 октября, около 13.00, на трассе Литва — Шипуличи. «Работник свинокомплекса на МАЗе с прицепом, выезжая из поселка Березинский, неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. В результате транспортное средство, в котором находилось порядка 200 свиней (21 тонна), опрокинулось на бок», — рассказали в ГАИ.

В аварии люди не пострадали, а вот часть скота погибла. В отношении водителя инспекторы составили административный протокол по ч. 5 ст. 18.22 КоАП Беларуси.

 
 
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В отношении водителя инспекторы составили административный протокол по ч. 5 ст. 18.22 КоАП.
 
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