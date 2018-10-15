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Его история насчитывает тысячелетия. Всемирный день хлеба отмечают жители планеты 16 октября

16.10.2018 11:12 — Разное | СТВ  
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День хлеба отмечают жители планеты 16 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История этого продукта насчитывает несколько тысячелетий.

Его история насчитывает тысячелетия. Всемирный день хлеба отмечают жители планеты 16 октября

И все это время пекари добавляют ароматы и ингредиенты. Хлеб с горчицей, с орехами и курагой, обогащенный витаминами – сотни рецептов, новые технологии и печи. Неизменным остается одно – пекут его люди, а значит вкладывают душу. И это главная ценность хлеба.

 
 
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День хлеба отмечают жители планеты 16 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История этого продукта насчитывает несколько тысячелетий. И все это...
 
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