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Его история насчитывает тысячелетия. Всемирный день хлеба отмечают жители планеты 16 октября
День хлеба отмечают жители планеты 16 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История этого продукта насчитывает несколько тысячелетий.
И все это время пекари добавляют ароматы и ингредиенты. Хлеб с горчицей, с орехами и курагой, обогащенный витаминами – сотни рецептов, новые технологии и печи. Неизменным остается одно – пекут его люди, а значит вкладывают душу. И это главная ценность хлеба.
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День хлеба отмечают жители планеты 16 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История этого продукта насчитывает несколько тысячелетий. И все это...
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