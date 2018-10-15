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В Сиэтле на 66 году ушёл из жизни один из основателей Microsoft Пол Аллен. Причиной смерти стал рак

16.10.2018 11:12 — Разное | СТВ  
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Новости США. В ночь на 16 октября в Сиэтле скончался 65-летний Пол Аллен. Об этом сообщается на сайте его компании Vulcan Inc.  

«С глубокой печалью мы объявляем о смерти нашего основателя Пола Дж. Аллена, соучредителя Microsoft, выдающегося технолога, филантропа, строителя сообщества, защитника природы, музыканта и ценителя искусств», – говорится в сообщении.  

Аллен умер от осложнений неходжкинской лимфомы.  

Семья мужчины рассказывает, что в кругу родственников предприниматель был остроумным и великодушным, беспокоящимся за них. Несмотря на насыщенный график, Пол Аллен всегда находил время для семьи и близких.  

Коллеги бизнесмена отмечают его интеллект и страсть к решению самых сложных задач. Пол был убеждён, что творческое мышление и поиск различных подходов к решению проблем могут оказать серьёзное и продолжительное влияние. Сотрудники предприятия, которое основал Аллен, подчёркивают, что для них было честью работать под началом человека, изменившего мир.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на CNBC, свои сожаления выразил и Билл Гейтс. По его словам, Аллен не мог ограничиваться одной компанией в своём стремлении изменить мир к лучшему.  

«У меня разбито сердце в связи со смертью одного из моих самых давних и самых дорогих друзей, Пола Аллена. Пол был настоящим партнёром и другом с наших первых дней в школе Лейксайд до нашего партнёрства в создании Microsoft и некоторых общих благотворительных проектов за эти годы», – приводит слова Гейтса РИА Новости.  

В Сиэтле на 66 году ушёл из жизни один из основателей Microsoft Пол Аллен. Причиной смерти стал рак
Фото: twitter.com/PaulGAllen («Пока мы работаем вместе – быстро и решительно – нет предела тому, чего мы можем достичь»)  

Пол Гарднер Аллен родился 21 января 1953 года в Сиэтле. Его родителями была учительница и военнослужащий. Уже в школе юный Аллен усердно занимался химией и изучал электронику.  

В 1960 году Пол перешёл в самую привилегированную школу Сиэтла – Лейксайд. Там же будущий бизнесмен познакомился с Биллом Гейтсом – школьники вместе посещали занятия по программированию.  

В 1975 году Аллен и Гейтс узнали о новом персональном компьютере Altair 8800, который разработала компания MITS. Парни связались с президентом компании, соврали, что они уже работают над программным обеспечением для этого компьютера и Аллена пригласили продемонстрировать свои навыки. Через несколько недель Пол и Билл стали сотрудниками MITS.  

В том же году ребята создали свою компанию – Microsoft. Аллен получил 36% акций, Гейтс – 64%.  

В 1980 году IBM предложила Microsoft адаптировать несколько языков программирования для их использования на IBM PC. Также IBM был нужен разработчик операционной системы (ОС), Пол и Билл предложили свои кандидатуры.  

ОС была разработана, правда, в ней было более 300 ошибок. Но IBM выкупила PC DOS за несколько десятков тысяч долларов, после чего сотрудники компании вместе с работниками Microsoft занялись доработкой ОС и устранением ошибок.  

В 1982 году у предпринимателя проявилась лимфома Ходжкина. Болезнь удалось победить при помощи облучения радиацией и пересадки костного мозга.  

В 1983 году Аллен продал большую часть своих акций и ушёл из Microsoft. Вскоре Пол занялся инвестированием, в том числе в космическую отрасль (корабль SpaceShipOne, телескоп Allen Telescope Array, один из основателей компании Stratolaunch Systems).  

В 2009 году у Аллена была выявлена неходжкинская лимфома. Мужчина сумел вылечиться после курса химиотерапии. Однако через девять лет произошёл рецидив. Об этом сообщил сам Пол 1 октября. На момент смерти он занимал 44 место в списке Forbes. Его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов.  

 
 
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Новости США. В ночь на 16 октября в Сиэтле скончался 65-летний Пол Аллен. Об этом сообщается на сайте его компании Vulcan Inc.   «С глубокой печалью мы объявляем о смерти...
 
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