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Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе
Новости Беларуси. Еще одна медаль пополнила копилку белорусской сборной на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра.
17-летняя спортсменка показала второй результат по итогам двух раундов и с суммой 35,13 метра уступила лишь представительнице Китая.
После завершения соревнований Дорц призналась, что рассчитывала на более высокий результат, но очень счастлива, что есть медаль.
Елизавета Дорц, серебряный призер Юношеских Олимпийских игр:
Страна очень приветливая, условия отличные. Всем спасибо за то, что поддерживали и надеялись на меня.
Награда Дорц – уже седьмая на Играх в Буэнос-Айресе. К этому дню у сборной Беларуси одно золото, три серебра и три бронзы. Еще две медали белорусские атлеты завоевали в составе интернациональных команд.
Состязания в аргентинской столице завершатся 18 октября.
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Новости Беларуси. Еще одна медаль пополнила копилку белорусской сборной на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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