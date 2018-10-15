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Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе

16.10.2018 11:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Еще одна медаль пополнила копилку белорусской сборной на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра.

Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе

Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе

Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе

17-летняя спортсменка показала второй результат по итогам двух раундов и с суммой 35,13 метра уступила лишь представительнице Китая.

Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе

После завершения соревнований Дорц призналась, что рассчитывала на более высокий результат, но очень счастлива, что есть медаль.

Елизавета Дорц, серебряный призер Юношеских Олимпийских игр:
Я рассчитывала намного лучше, но не собралась с мыслями, силами. Я надеюсь, что 4 килограмма пойдет у меня лучше.

Страна очень приветливая, условия отличные. Всем спасибо за то, что поддерживали и надеялись на меня.

Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе

Награда Дорц – уже седьмая на Играх в Буэнос-Айресе. К этому дню у сборной Беларуси одно золото, три серебра и три бронзы. Еще две медали белорусские атлеты завоевали в составе интернациональных команд.

Напомним, накануне Кристина Концевенко завоевала бронзу на Юношеских Олимпийских играх (подробнее – здесь).

Состязания в аргентинской столице завершатся 18 октября.

 
 
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Новости Беларуси. Еще одна медаль пополнила копилку белорусской сборной на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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