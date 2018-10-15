19 октября на вопросы, касающиеся социальной поддержки населения ответит Галина Мороз

На прямой линии «Гомельскай праўды» — начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Галина Владимировна МОРОЗ.

Есть ли сегодня у пожилых одиноких людей альтернатива домам престарелых?

Куда можно обратиться пенсионеру, желающему обучиться работе на компьютере?

Какую поддержку оказывает государство людям с нарушением слуха?

Эти и другие вопросы, касающиеся социальной поддержки населения, можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Звоните в пятницу, 19 октября, с 11.00 до 12.00 по телефону «прямой линии» 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».



