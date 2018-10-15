Белоруска Елизавета Дорц завоевала «серебро» на ЮОИ в толкании ядра

Соревнования у толкательниц ядра проходили в два этапа. В первом раунде 12 октября белоруска Елизавета Дорц в своей лучшей попытке отправила снаряд на 17,60 м.

Во втором показала практически такой же результат (17,53) и по сумме двух соревновательных дней заняла второе место. Наша спортсменка уступила лишь китаянке Синьхой Ли. «Бронза» на счету представительницы ЮАР Дэйн Ретс.

Комментируя свое выступление, Елизавета ДОРЦ отметила, что не совсем довольна результатом, однако рада, что удалось взять медаль.

«Первый старт прошел еще более-менее хорошо, второй – ужасно. Рассчитывала на более высокий результат, но не собралась с мыслями и силами» – приводит слова спортсменки официальный сайт НОК Беларуси.

Награда Елизаветы Дорц стала седьмой в копилке сборной Беларуси на Играх в Аргентине. Всего на счету команды одно «золото», три «серебра» и три «бронзы». Еще две медали – «золото» и «бронзу» – завоевали белорусы в составе интернациональных команд.

Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе завершатся 18 октября.