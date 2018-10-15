Кировский райЦГиЭ информирует: вода из колодцев может содержать нитраты





К питьевой воде предъявляют высокие требования, она должна быть прозрачной, без посторонних запахов и привкусов, а главное, не содержать вредных химических веществ и болезнетворных микроорганизмов.

Шахтные колодцы предназначены для получения грунтовых вод из первого водоносного горизонта, поэтому воду из колодцев чаще называют грунтовой.

Как рассказала врач-гигиенист райЦГЭ Татьяна Короткевич, специалистами учреждения здравоохранения регулярно производится отбор проб воды из шахтных колодцев на исследования по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Стабильно высоким остается показатель нестандартных проб воды из шахтных колодцев по санитарно-химическим показателям, в основном это повышенное содержание нитратов (предельно допустимая концентрация в воде не должна превышать 45 мг/л).

Зачастую обнаружение повышенной концентрации нитратов может быть вызвано стесненным расположением частной застройки, активным ведением хозяйственной деятельности с широким использованием в сельском хозяйстве органических и минеральных удобрений. Загрязнение воды колодцев нитратами возможно от негерметичных выгребов надворных туалетов, септиков, от сараев для содержания домашнего скота, компостных ям и т.д.

При попадании в организм человека нитраты под воздействием кишечной микрофлоры восстанавливаются до нитритов. Нитриты, соединяясь в свою очередь с гемоглобином, образуют стойкое соединение метгемоглобин. В результате большого количества метгемоглобина в крови нарушается снабжение организма кислородом.

Водно-нитратная метгемоглобинемия чаще диагностируется у детей раннего возраста при искусственном вскармливании питательными смесями, приготовленными на воде с высокой концентрацией нитратов (свыше 45 мг/л). При накоплении метгемоглобина в крови свыше 10% появляются клинические признаки метгемоглобинемии: синюшность носогубного треугольника, мочек ушей, кончиков пальцев, одышка, тахикардия. Тяжелые формы этого заболевания могут закончиться летальным исходом в том случае, если ее вовремя не распознать и не начать экстренное лечение.

Легкие формы метгемоглобинемии, связанные с употреблением питьевой воды с повышенным содержанием нитратов, встречаются у детей всех возрастных групп и взрослых людей. Для этих форм характерны слабость, бледность, повышенная утомляемость. У детей при употреблении питьевой воды с повышенным содержанием нитратов увеличивается риск возникновения зоба и инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей.

Содержащиеся в питьевой воде нитраты и нитриты могут привести к увеличению распространенности среди населения болезней системы кровообращения, болезней крови и кроветворных органов.

Наиболее чувствительны к избытку нитратов дети первых 3-х месяцев жизни, поэтому молодые матери должны помнить, что если они употребляют продукты с повышенным содержанием нитратов, то эти вредные вещества передаются с грудным молоком ребенку.

В целях предупреждения развития метгемоглобинемии у детей первых трех лет жизни, проживающих в сельской местности, будущим матерям необходимо употреблять в пищу воду гарантированного качества, а при искусственном вскармливании готовить смеси только на бутилированной воде для детского питания.