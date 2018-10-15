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Активисты просят Церковь причислить Франциска Скорину к лику святых

16.10.2018 11:40 — Разное | KYKY  
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Объединение белfрусов мира «Бацькаўшчына» объявило о сборе писем с просьбой о беатификации (причислении к лику святых в католической Церкви) Франциска Скорины, пишет krynica.info. Письма отправят настоятелю минского костёла Святых Симеона и Елены (Красного костёла).

Организаторы объясняют, что наш первопечатник сильно повлял на духовно развитие беларусов: «Кроме религиозного значения, наличие своих святых объединяет нацию, даёт ощущение принадлежности к одной общности. И наша история имеет достаточно фигур, которые в своё время оказали сильное влияние на духовное развитие беларуского народа, достойных и после своей смерти служить единению беларусов. Такой фигурой, к примеру, является Евфросиния Полоцкая, святая для всех безотносительно принадлежности к определенной религиозной конфессии. А что относительно Франциска Скорины? Разве он не достоин того, чтобы быть в числе святых?»

К слову, есть споры о том, к какой конфессии принадлежит Скорина. Есть мнение, что он мог быть протестантом. Профессор Адам Мальдис считает, что в качестве святого Франциск будет принадлежать и православным, и католикам, и униатам. Именно инициировал канонизацию первопечатника в 2015 году.

«Нужна поддержка широкого круга общественности в подтверждении того, что дело по беатификации Франциска Скорины нужно не только религиозному сообществу, но и всему беларускому народу», – пишут организаторы.

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Объединение белfрусов мира «Бацькаўшчына» объявило о сборе писем с просьбой о беатификации (причислении к лику святых в католической Церкви) Франциска Скорины,...
 
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