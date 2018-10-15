Лидеру бобруйского профсоюза угрожают, а милиция бездействует

Лидер бобруйского профсоюза РЭП Галина Смирнова уже месяц получает сообщения с угрозами и изображениями порнографического характера. Она обратилась в милицию, но та затягивает решение вопроса, пишет praca-by.info.

В одной из соцсетей она добавила в друзья мужчину, а тот начал присылать ей гифки с, как считает Галина, очевидной порнографией. Также он ей угрожает. Смирнова указала в своем заявении милиции, что мужчина нарушает не одну статью Уголовного кодекса: он распространяет порнографию, оскорбляет Смирнову и угрожает ей физической расправой.

Галина обратилась в следственный отдел, который попытался сразу направить её в милицию, но она добилась, чтобы её заявление приняли. Сотрудники отдела выяснили, что данные аккаунта совпадают с данными реального человека. Потом они занялись доказательствами того, имеет ли он отношение к противоправным действиям. Но в конце сентября УВД Могилевского облисполкома сообщил о приостановлении срока проведения проверки.

«До сих пор не подготовлено заключение судебной культурологической экспертизы, а без заключения экспертизы окончательное решение по материалу проверки принять не представляется возможным», − пишет в ответе начальник УВД Могилевского облисполкома.

Неизвестно, как долго будет тянуться проверка. Смирнова считает, что милиционеры намерены заволокитить дело: «Можно для сравнения вспомнить примеры впечатляющей оперативности правоохранителей: когда меня задерживали и отправляли в изолятор до предполагаемого совершения правонарушения. Когда мои личные вещи арестовывали в счет будущих штрафов... Все было не то что быстро, а на опережение! Но стоило мне оказаться в роли потерпевшей, как милиция уже месяц не может определить, порнографическая картинка или нет».

После получения ответа из УВД Галина дала несколько интервью в СМИ. Это вызвало очередную волну угроз и оскорблений:

Активистка профсоюза РЭП намерена довести дело до конца и добиться от правоохранительных органов, чтобы они защитили ее права.

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