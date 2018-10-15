В Молодечненском районе в дорожной аварии погибли поросята

Как стало известно, инцидент произошел днем 15 октября на автодороге «Литва – Шипуличи». Работник свинокомплекса перевозил поросят в грузовом автомобиле.

При выезде из населенного пункта Березинский на закруглении дороги водитель выбрал неправильную скорость движения и допустил опрокидывание машины с прицепом. В момент аварии в нем находились около 200 свиней.

Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, никто из людей в аварии не пострадал. Однако часть поросят в итоге погибла. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь («Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения»). Санкции статьи предусматривают предупреждение или штраф в размере до 0,5 базовых величины (сейчас – до 12,25 руб.).