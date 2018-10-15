ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечненском районе в дорожной аварии погибли поросята

16.10.2018 11:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Молодечненском районе в дорожной аварии погибли поросята
УВД Минского облисполкома

Как стало известно, инцидент произошел днем 15 октября на автодороге «Литва – Шипуличи». Работник свинокомплекса перевозил поросят в грузовом автомобиле.

В Молодечненском районе в дорожной аварии погибли поросята Брестчанин на «Лексусе» не вписался в поворот и повис на заборе (видео)

При выезде из населенного пункта Березинский на закруглении дороги водитель выбрал неправильную скорость движения и допустил опрокидывание машины с прицепом. В момент аварии в нем находились около 200 свиней.

Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, никто из людей в аварии не пострадал. Однако часть поросят в итоге погибла. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь («Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения»). Санкции статьи предусматривают предупреждение или штраф в размере до 0,5 базовых величины (сейчас – до 12,25 руб.).

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовик, перевозивший свиней, опрокинулся в результате дорожно-транспортного происшествия.
 
Новости дня
Новости разные
 
19 октября на вопросы, касающиеся социальной поддержки населения ответит Галина Мороз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика