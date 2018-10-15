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Под Молодечно опрокинулся грузовик со свиньями: часть животных погибла

16.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Машина, перевозившая свиней, упала на бок в Молодечненском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 15 октября около 13.00 на автодороге Литва - Шипуличи у поселка Березинский. 

"Работник свинокомплекса перевозил свиней. Выезжая из поселка, на закруглении дороги он неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. МАЗ с прицепом, где было 200 свиней (21 т), лег на бок", - рассказал Сергей Чеботарев.

Люди в ДТП не пострадали. Погибла примерно треть находившихся в прицепе свиней. В отношении водителя составлен прокол по ч.5 ст. 18.22 КоАП. Проводится проверка.

Под Молодечно опрокинулся грузовик со свиньями: часть животных погибла


Под Молодечно опрокинулся грузовик со свиньями: часть животных погибла


 
 
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Машина, перевозившая свиней, упала на бок в Молодечненском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей...
 
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