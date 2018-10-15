ВНИМАНИЕ! Месячник по приёму ртути

В Гродненской области с 30 октября по 30 ноября 2018 года будет проводиться месячник по приёму ртути и ртутьсодержащих отходов у населения и организаций.

В Сморгонском районе:

ртуть в жидком состоянии приниматься будет на базе ПАСЧ №2 Сморгонского РОЧС по адресу пер. Вилейский, 23,

ртутьсодержащие приборы (неисправные приборы, градусники, термометры и т.д.) и все виды отработанных ртутьсодержащих ламп сдаются в пункт сбора и временного хранения ртутьсодержащих отходов по адресу ул. Железнодорожная, 41, РУП «ЖКХ».