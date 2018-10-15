Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размеры процентных ставок по некоторым вкладам в долларах США



Банк ВТБ (Беларусь)

По договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» ставки составят: на 190 дней - 2,0%, на 395 дней - 2,8%, на 732 дня - 2,9%, на 3 года - 3,0%. Депозит является безотзывным, валюта вклада – доллары США.

По договорам срочного отзывного банковского вклада «Окно возможностей» на 190 дней, 395 дней и 3 года ставки составят 1,0%, 1,8% и 2,0% соответственно. Валюта вклада – доллары США.