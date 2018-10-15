﻿ Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размеры процентных ставок по некоторым вкладам в долларах США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размеры процентных ставок по некоторым вкладам в долларах США

16.10.2018 11:12 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размеры процентных ставок по некоторым вкладам в долларах США
Банк ВТБ (Беларусь)

По договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» ставки составят: на 190 дней - 2,0%, на 395 дней - 2,8%, на 732 дня - 2,9%, на 3 года - 3,0%. Депозит является безотзывным, валюта вклада – доллары США.

По договорам срочного отзывного банковского вклада «Окно возможностей» на 190 дней, 395 дней и 3 года ставки составят 1,0%, 1,8% и 2,0% соответственно. Валюта вклада – доллары США.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 16 октября 2018 года увеличил размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц в долларах США.
 
Новости дня
Новости разные
 
BMW и «Белоруснефть» помогут белорусам пересесть на электрокары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика