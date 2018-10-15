Демаркация белорусско-украинской границы может быть завершена до 2026 года - ГПК

Беларусь и Украина могут завершить демаркацию общей границы ранее установленного срока - 2026 года, заявил председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо.

"Нам поставлена задача завершить демаркацию (белорусско-украинской границы - ИФ) к 2026 году, но мы это сделаем пораньше. Никаких проблем у нас нет, идет плановая работа", - сказал А.Лаппо журналистам во вторник в Минске.

Как отметил глава ГПК, всего необходимо демаркировать 1084 км. "На сегодня с карт на местность вынесено более 700 км, очищено более 300 км, и нужно нам совместно с украинцами установить 3200 знаков. Белорусская сторона установила около 900 знаков", - рассказал он.

В целом, по словам председателя ГПК, демаркация идет планово, у сторон нет никаких разногласий, все вопросы решены.

Вместе с тем А.Лаппо констатировал, что в настоящее время демаркация идет медленнее из-за сложных участков границы – болот и зоны отчуждения.

Он уточнил, что демаркация границы осуществляется за счет госсредств двух стран и международной технической помощи.