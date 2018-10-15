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Пограничники Беларуси и Украины в 2018 году задержали на общей границе 200 единиц оружия и 13 тыс. боеприпасов

16.10.2018 11:09 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские и украинские пограничные органы в текущем году задержали на госгранице почти 200 единиц оружия и более 13 тыс. боеприпасов, заявил председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо.

"Мы отмечаем, что такая проблема есть (незаконное перемещение оружия через белорусско-украинскую границу - ИФ). (...) Немножко не та ситуация в Украине, и эта проблема существует", - сказал А.Лаппо журналистам во вторник в Минске.

В данной связи глава ГПК сообщил, что по данным оперативно-дежурных служб в текущем году  украинские пограничники на белорусско-украинской границе задержали около 100 единиц оружия, около 12 тыс. боеприпасов и несколько десятков гранат. "Мы же, белорусские пограничники, задержали за этот период около 80 единиц оружия и около 1200 боеприпасов", - добавил он.

А.Лаппо также отметил, что пограничники обеих стран по данному вопросу работают в связке. "Мы сделаем все, чтобы эти потоки (оружия - ИФ) пресекать. Идем по пути укрепления границы.  Этот процесс идет как с нашей стороны, так и с украинской стороны", подчеркнул председатель ГПК.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с экс-президентом Украины Виктором Ющенко, заявил, что Минск беспокоит приток оружия через украинскую границу. "Очень много мы изымаем оружия", - сказал А.Лукашенко.

Он отметил, что выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию. "Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит", - заявил белорусский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские и украинские пограничные органы в текущем году задержали на госгранице почти 200 единиц оружия и более 13 тыс. боеприпасов, заявил председатель...
 
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