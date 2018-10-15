ЕБРР назначил нового регионального директора в странах Восточной Европы, в том числе в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Маттео Патроне управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа.

В распространенном во вторник сообщении ЕБРР сказано, что в качестве управляющего директора М.Патроне с 1 ноября 2018 года будет отвечать за следующую группу стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

М.Патроне сменит на этой должности Франсиса Малижа, который с 2014 года был управляющим директором ЕБРР в регионе и недавно назначен управляющим директором в секторе финансовых учреждений в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

"Потребности в наших услугах значительны, и у нас есть, что предложить. Нашей задачей будет продолжение работы по увеличению конкурентоспособности местных экономик по мере их дальнейшей евроинтеграции",- приводятся в сообщении слова М.Патроне.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за это время, превысил 2 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси превышает 510 млн евро.

ЕБРР в 2016 году расширил рамки сотрудничества с Беларусью, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.

Д конца 2018 года ЕБРР планирует нарастить кредитный портфель в Беларуси до уровня не менее 700 млн евро.