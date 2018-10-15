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ООН: объемы международных инвестиций снижаются

16.10.2018 10:49 — Разное | Интерфакс  
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В 2017 году потоки иностранных прямых инвестиций по сравнению с предыдущим годом сократились на 23%, или почти на $0,5 трлн, свидетельствуют данные нового доклада ООН о тенденциях в области прямых иностранных инвестиций. Причем снижение произошло на фоне повышения других макроэкономических показателей, таких как ВВП и расширение торговли.

Самое большое сокращение иностранных инвестиций пришлось на развитые страны - они недополучили $712 млрд. При этом из стран самый большой отток инвестиций в 2017 году наблюдался в США - $182 млрд Пострадали от потери инвестиций и страны с переходной экономикой, включая Южную Европу и СНГ, где дефицит составил 27%, или $47 млрд. Это самый низкий показатель за последние 13 лет. Больше всех от сокращения инвестиций из-за рубежа пострадали Россия, Казахстан, Азербайджан и Украина. Уменьшились объемы притока иностранного капитала и в Грузию.

Прямые иностранные инвестиции в Россию снизились на 32%, или $12 млрд, и составили $25,3 млрд. Добыча природных ресурсов - по-прежнему ключевой "магнит" для иностранных инвесторов. На фоне роста цен на природные ресурсы и положительного макроэкономического климата прогнозы на 2018 год остаются умеренно оптимистичными, сообщает центр новостей ООН.

Объем инвестиций в развивающиеся страны остался примерно на том же уровне, что и в 2016 году. В результате мировая доля инвестиций в развивающиеся страны достигла 47%.

По данным отчета, развивающиеся страны составляют половину самых привлекательных для инвесторов стран, а самый большой получатель инвестиций - по-прежнему США, на втором месте - Китай. Приток инвестиций в Германию, Ирландию и Индонезию в прошлом году увеличился больше, чем вдвое.

Самыми крупными инвесторами остаются развитые страны - на них в 2017 год приходится один триллион долларов внешних вложений, или 71% всех инвестиций в мире. Среди развивающихся стран Китай резко снизил внешние инвестиции - на 36% по сравнению с 2016 годом. Поток инвестиций из стран с переходной экономикой вырос на 59% - до $40 млрд: здесь по стоимости сделок лидирует Россия.

В докладе отмечается, что основным фактором сокращения объемов иностранных инвестиций стало снижение их прибыльности - на 6,7%. Прибыльность в среднем выше при вложениях в развивающиеся и переходные экономики, но инвестиции в экономику, основанную на добыче природных ресурсов, были менее выгодными, поскольку в 2017 году наблюдалось снижение цен на эти виды ресурсов.

 
Теги: Новости
 
 
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В 2017 году потоки иностранных прямых инвестиций по сравнению с предыдущим годом сократились на 23%, или почти на $0,5 трлн, свидетельствуют данные нового доклада ООН о...
 
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