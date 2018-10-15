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"Приорбанк" заблокировал электронный кошелёк курсов "Мова Нанова"

16.10.2018 11:20 — Разное | Партизан  
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Две недели на электронный кошелёк курсов "Мова Нанова" не поступают пожертвования. Но это не потому, что никто не хочет поддержать курсы белорусского языка. Дело в том, что "Приорбанк" заблокировал электронный кошелёк курсов.

Основатель "Мова Нанова" Глеб Лободенко возмущается, что "Приорбанк" заблокировал кошелёк "втихую", хотя было объявлено, что это произойдёт только с 1 ноября. В качестве симметричного ответа Глеб решает закрыть и свой личный счёт в "Приорбанке", собщает Еврорадио.

В конце сентября на подобные проблемы жаловалась команда краудфандинговой платформы "Талака". Они даже собирались на несколько дней прервать работу своего проекта, чтобы "переехать" кдругому банку. Что происходит?

В "Приорбанке" отвечают, что о решении прекратить эмиссию электронных денег belqi банк объявил ещё в августе. Все клиенты были предупреждены заранее:

"Для дальнейшей комфортной работы мы предложили всем желающим подключиться к услуге интернет-эквайринга или к системе ЕРИП ("Расчёт") через WEBPAY, — уверяют там. — Также всем клиентам были направлены письма с информацией о том, что их кошельки скоро будут закрыты. Если клиент был против, он мог ответить на это письмо, и мы продлевали срок до 1 ноября".

В банке добавляют, что предупреждение о закрытии электронного кошелька "Мова Нанова" отправлено 4 сентября. Но ответа от организаторов курсов в банке так и не получили.


В свою очередь, Глеб Лободенко говорит, что не получал такого письма ни на один почтовый ящик курсов. Ведущий курсов просит всех, у кого есть возможность поддержать "Мова Нанова" рублём, переводить деньги на банковский счёт.


 
 
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Две недели на электронный кошелёк курсов "Мова Нанова" не поступают пожертвования. Но это не потому, что никто не хочет поддержать курсы белорусского языка. Дело в...
 
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