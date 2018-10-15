Financial Times: Борьба с автокефалией УПЦ несет угрозу для самой России

статья в Financial Times. Этой теме посвящена редакционная





Статья напоминает, что Вселенский Патриарх Константинопольский Варфоломей ясно дал понять, что намерен предоставить автокефалию Украинской православной церкви, выведя ее ее из-под контроля московской РПЦ. В ответ РПЦ заявила, может в ответ отвергнуть каноническое подчинение Константинополю, что потенциально означает самый масштабный церковный катаклизм со времен разделения между Восточным Православием и Римским Католицизмом в 1054 году.





По мнению редакционной коллегии FT, такая реакция еще более подчеркивает геополитический характер раскола между Россией и Украиной, раскола, который подрывает усилия Москвы удержать Киев в своей политической орбите и восстановить влияние Кремля на всей территории бывшего Советского Союза, уничтожает на корню идею Владимира Путина о выходящем за границы России большом "русском мире", охватывающем якобы братские народы Украины и Беларуси, частично объединенные Православием. Происходящее, отмечают авторы, знаменует собой еще один непредвиденный поворот, связанный с решением России после прозападной революции в Киеве в 2014 году аннексировать Крым и развязать сепаратистский конфликт на востоке Украины.





Газета напоминает, что в 1686 году Московскому патриарху была дана власть назначить главу православной церкви в Киеве. Но в 1990-е годы после распада СССР образовалась самостоятельная Украинская православная церковь Киевского патриархата. После революции 2014 года его влияние существенно возросло из-за неспособности руководства российского православия осудить кровопролитие на востоке Украины, которое уже унесло 10 тысяч жизней. "Православные российские бизнесмены и официальные лица сыграли определенную роль в разжигании конфликта, - пишет FT, - и если Варфоломей в ноябре, как ожидается, предоставит автокефалию УПЦ, процесс выхода Украины из-под влияния России получит мощный импульс".





Авторы отмечают, что подтверждание автокефалии УПЦ также усилит перспективы на выборах в мае следующего года для президента Петра Порошенко, который сделал своей целью обеспечение религиозной свободы Киева. Пока что уровень его поддержки у избирателей слишком мал для уверенной победы, так как украинцы все еще ждут восстановления жизненного уровня после резкого экономического спада, вызванного военным вмешательством Москвы.





Однако для интересов его российского противника это решение будет значить еще больше, говорится в материале. "Путин полностью подчинил себе московскую церковь в попытках восстановить российскую государственность и статус страны. В последние годы на волне националистического популизма в Европе он использовал церковь, чтобы проецировать образ России как оплота "традиционных ценностей". Потеря украинского патриархата подорвет значение России в восточном православии, и, следовательно, претензии 500-летней Москвы на роль "Третьего Рима" как наследницы павшего под ударами Османской империи Константинополя". Автокефалия УПЦ также продемонстрирует, как глубо политика Путина вбила клин между украинцами и русскими.





Отдельная опасность, пишут авторы, заключается в том, что это поражение накладывается на резкое падение уровня поддержки президента России после непопулярной реформы пенсионного обеспечения и повышения пенсионного возраста. Киев и его западные партнеры опасаются, что Россия может снова направить в Украину силы спецназначения, забаррикадировать церкви, чтобы помешать им перейти в Киевский патриархат, а это приведет к новому кровопролитию.









"Популярность Путина на родине взлетела после захвата Крыма", напоминает статья. "Слабость российской экономики может побудить кремлевских стратегов снова попробовать подобный маневр. Учитывая долгосрочные последствия, уже ясно, какой ущерб вмешательство 2014 года нанесло нео-имперскому проекту Путина, однако любая попытка посягнуть на религиозную свободу Украины будет еще более ошибочной — и еще более опасной".



