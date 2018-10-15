Сколько оружия задерживают на украинской границе

Об этом рассказал в парламенте председатель Погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.





— С начала года только наши украинские коллеги задержали около 100 единиц оружия, около 12 тысяч боеприпасов и несколько десятков гранат. Белорусские пограничники задержали за этот период около 80 единиц оружия, около 1200 боеприпасов. Проблема есть, и она не может не беспокоить как главу государства, так и пограничников. И мы, пограничники обеих стран, сделаем все, чтобы эти потоки пресекать.





По словам председателя комитета, украинские и белорусские пограничники работают в связке.





— Эта проблема существует, и мы идем по пути укрепления границы.





Будем выставлять и дополнительные заставы, этот процесс идет как с нашей стороны, так и с белорусской стороны. Мы должны обеспечить безопасность наших границ





У главы ГПК также поинтересовались, как контролируется граница с Россией.





— На белорусско-российской границе пограничников нет, это внутренняя граница Союзного государства. Там действуют другие силы и средства, оперативные. Работают все системы безопасности.





Напомним, недавно президент заявил о том, что Беларусь будет укреплять границу с Украиной.





— Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие, — заявил в сентябре Александр Лукашенко.





На днях госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась пояснил, что такие факты «особо не афишируются», так как требуют разбирательств. По его словам, оружие выявляют белорусские службы, такая же информация поступает от российских коллег.





В Госпогранслужбе Украины заявляли, что «никаких фактов перемещения оружия нет», но на прошлой неделе на украинско-белорусской границе во время досмотра машины нашли взрывное устройство.



