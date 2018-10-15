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Нонсенс: в Витебске организаторами концертов делали кого угодно
За последние полтора года Витебский облисполком выдал десятки специальных удостоверений на право проведения концертов. При этом, как установил Комитет государственного контроля, организаторами концертов стали даже те, кто не просил об этом.
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Фото БелТА
Комитет государственного контроля Витебской области выявил довольно интересные факты относительно того, как в регионе организовывались концерты, в том числе крупные open-air мероприятия,
Согласно законодательству, для получения права организовать и провести культурно-зрелищное мероприятие с участие зарубежных артистов, необходимо заплатить государственную пошлину, размер которой может составлять от 3 до 200 базовых величин. При этом уплата госпошлины является одним из условий получения специального удостоверения организатора концерта. Удостоверение выдает соответствующее управление облисполкома или, например, Мингорисполкома, отвечающее за идеологии и культуру.
Уплату госпошлины и получение специального разрешения идеологов ввели указом президента в 2013 году, что вызвало множество возмущений со стороны организаторов концертов. Многие подозревали, что таким хитрым способом государство ввело цензуру на организацию культурно-зрелищных мероприятий. Однако большинство восприняло изменения позитивно.
Интересно, что госпошлина, размер которой может достигать 5 тыс. рублей за одно мероприятие, поступает в специальный фонд президента по поддержке талантливой молодежи. При этом идеологи должны лично контролировать процесс выдачи специальных удостоверений и уплаты госпошлин. Но, как оказалось, контроля тут никакого нет. По крайней мере в Витебской области. Как обстоят дела в других регионах пока непонятно, но обычно ситуация от географии мало чем разнится.
Согласно данным КГК, за последние полтора года Витебский облисполком выдал 25 специальных удостоверений на право организации и проведения концертов. Однако только один обладатель удостоверения оплатил в бюджет 69 рублей. А все остальные 24 организатора не заплатили и копейки. Даже международный музыкальный фестиваль ViVa Braslav прошел без оплаты госпошлины.
Более того, как выяснилось в ходе проверки, специальные удостоверения выдавались не только без уплаты госпошлин, но и без друг их необходимых процедур.
Фото из открытых источников
Так, согласно указу президента, для получения специального удостоверения необходимо подать главному идеологу региона заявление и предоставить договор на аренду концертной площадки и программу мероприятия. Именно из-за этой программы многие и боялись, что в Беларуси вводится цензура культурно-массовых мероприятий. Однако на деле оказалось, что разрешения выдавались даже по заявлениям под подписи и без предоставления программы мероприятия и других документов. Дошло вообще до смешного, когда специальное удостоверение было выдано организации, которая даже не обращалась в идеологию за ним. КГК назвал это просто безалаберностью чиновников.
После проверки КГК со всех организаторов концертов, которые получили В Витебске специальные разрешения за последние полтора года, госпошлину все же взыскали. Но сам факт, показывающий уровень идеологии и культуры белорусских чиновников, все же примечательный. О нем еще долго будут вспоминать не только проверяющие КГК, но и организаторы концертов.
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За последние полтора года Витебский облисполком выдал десятки специальных удостоверений на право проведения концертов. При этом, как установил Комитет...
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