Нонсенс: в Витебске организаторами концертов делали кого угодно

сообщает region.ej.by Комитет государственного контроля Витебской области выявил довольно интересные факты относительно того, как в регионе организовывались концерты, в том числе крупные open-air мероприятия,region.ej.by





Согласно законодательству, для получения права организовать и провести культурно-зрелищное мероприятие с участие зарубежных артистов, необходимо заплатить государственную пошлину, размер которой может составлять от 3 до 200 базовых величин. При этом уплата госпошлины является одним из условий получения специального удостоверения организатора концерта. Удостоверение выдает соответствующее управление облисполкома или, например, Мингорисполкома, отвечающее за идеологии и культуру.





Уплату госпошлины и получение специального разрешения идеологов ввели указом президента в 2013 году, что вызвало множество возмущений со стороны организаторов концертов. Многие подозревали, что таким хитрым способом государство ввело цензуру на организацию культурно-зрелищных мероприятий. Однако большинство восприняло изменения позитивно.





Интересно, что госпошлина, размер которой может достигать 5 тыс. рублей за одно мероприятие, поступает в специальный фонд президента по поддержке талантливой молодежи. При этом идеологи должны лично контролировать процесс выдачи специальных удостоверений и уплаты госпошлин. Но, как оказалось, контроля тут никакого нет. По крайней мере в Витебской области. Как обстоят дела в других регионах пока непонятно, но обычно ситуация от географии мало чем разнится.





Согласно данным КГК, за последние полтора года Витебский облисполком выдал 25 специальных удостоверений на право организации и проведения концертов. Однако только один обладатель удостоверения оплатил в бюджет 69 рублей. А все остальные 24 организатора не заплатили и копейки. Даже международный музыкальный фестиваль ViVa Braslav прошел без оплаты госпошлины.





Более того, как выяснилось в ходе проверки, специальные удостоверения выдавались не только без уплаты госпошлин, но и без друг их необходимых процедур.









Фото из открытых источников





Так, согласно указу президента, для получения специального удостоверения необходимо подать главному идеологу региона заявление и предоставить договор на аренду концертной площадки и программу мероприятия. Именно из-за этой программы многие и боялись, что в Беларуси вводится цензура культурно-массовых мероприятий. Однако на деле оказалось, что разрешения выдавались даже по заявлениям под подписи и без предоставления программы мероприятия и других документов. Дошло вообще до смешного, когда специальное удостоверение было выдано организации, которая даже не обращалась в идеологию за ним. КГК назвал это просто безалаберностью чиновников.









После проверки КГК со всех организаторов концертов, которые получили В Витебске специальные разрешения за последние полтора года, госпошлину все же взыскали. Но сам факт, показывающий уровень идеологии и культуры белорусских чиновников, все же примечательный. О нем еще долго будут вспоминать не только проверяющие КГК, но и организаторы концертов.



