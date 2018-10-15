Пенсии в Беларуси планируется повысить на 5,3%

Соответствующий проект указа внесен в Администрацию Президента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра труда и социальной защиты Ирину Костевич.

Отмечается, если сегодня с учетом августовского повышения средний размер пенсии составляет 374 рубля, то начиная с ноября она увеличится до 394 руб.

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