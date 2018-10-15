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Пенсии в Беларуси планируется повысить на 5,3%
16.10.2018 11:55 — Разное | Аргументы и факты
Соответствующий проект указа внесен в Администрацию Президента, сообщает
Отмечается, если сегодня с учетом августовского повышения средний размер пенсии составляет 374 рубля, то начиная с ноября она увеличится до 394 руб.
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Предполагаемый срок повышения – 1 ноября 2018 года.
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