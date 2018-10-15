Объединив усилия...

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16.10.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Работниками МЧС Ивацевичского района совместно с молодежной организацией БРСМ и активистами МООП УО «Ивацевичский ГПЛСП» проводится акция «Молодежь за безопасность!».
В рамках данной акции, была оказана помощь одинокой пожилой гражданке Кулинич Евгении Георгиевне. Территорию домовладения пожилой гражданки ребята привели в пожаробезопасное состояние: убрали мусор, вскопали огород, навели порядок на клубах.
В завершении проводимых мероприятий инспектор провела информационную беседу. Все вместе напоминали телефоны экстренных служб спасения, а также основные правила пожарной безопасности.
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Сотрудники Ивацевичского РОЧС совместно с молодежной организацией БРСМ и активистами МООП УО «Ивацевичский ГПЛСП» оказывают помощь пожилым гражданам....
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