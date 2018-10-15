Объединив усилия...

Работниками МЧС Ивацевичского района совместно с молодежной организацией БРСМ и активистами МООП УО «Ивацевичский ГПЛСП» проводится акция «Молодежь за безопасность!».

В рамках данной акции, была оказана помощь одинокой пожилой гражданке Кулинич Евгении Георгиевне. Территорию домовладения пожилой гражданки ребята привели в пожаробезопасное состояние: убрали мусор, вскопали огород, навели порядок на клубах.

В завершении проводимых мероприятий инспектор провела информационную беседу. Все вместе напоминали телефоны экстренных служб спасения, а также основные правила пожарной безопасности.

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.