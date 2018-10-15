Прямые линии 17-20 октября 2018 года

17 октября 2018 года с 11.00 до 12.00 в каб. 302 здания Ивацевичского райисполкома состоится личный прием граждан председателем Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Андреем Анатольевичем Гаевым с жителями г. Ивацевичи и Ивацевичского района. Во время личного приема вы можете обратиться по вопросам имущественных и земельных отношений, государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, технической инвентаризации недвижимого имущества. Предварительная запись осуществляется с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 9-24-43.

ХХХ

18 октября 2018 года с 9.00 до 11.00 по телефону 3-11-72 Иван Иванович Колесникович, директор филиала «Телеханский» ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», будет проводить «прямую телефонную линию» по вопросам оказания услуг населению филиалом.

ХХХ

20 октября 2018 года с 10.00 до 12.00 с заместителем начальника Ивацевичского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковником милиции Ларисой Моисеевной Колбик по тел. 2-08-23 будет проводиться «прямая телефонная линия» по вопросам трудоустройства в органы внутренних дел, соблюдению сотрудниками законности.

ХХХ

В Комитете государственного контроля Брестской области с 15 по 19 октября 2018 года с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 состоится «прямая тематическая телефонная линия» по вопросам полноты внедрения и выполнения социальных стандартов по обслуживанию населения, целевому и эффективному использованию бюджетных средств и государственного имущества в Ивацевичском районе. Во время «прямой тематической телефонной линии» вы можете сообщить о фактах нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, нарушений при распоряжении государственным имуществом, необеспечения надлежащего уровня социальных стандартов. Специалисты КГК внимательно изучат каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. Обратиться на «прямую тематическую телефонную линию» и задать свой вопрос можно по тел. (0162)-21-18-94, 21-25-08.