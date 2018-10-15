Во время школьной ярмарки

В рамках акции «Молодёжь за безопасность!» работники Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных на «Покровском базаре» в СШ №1 г. Ивацевичи рассказали гражданам о деятельности БМООСП, конкурсах и мероприятиях, проводимых под эгидой этой организации.

Спасатели провели программу для детей, в ходе которой продемонстрировали пожарно-техническое вооружение, дети примерили на себя боевую одежду.

Работники отдела провели викторину, за правильные ответы которой получили раскраски на тему безопасности. Также взрослым и детям спасатели напомнили правила пожарной безопасности в осенне-зимний отопительный период.

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.