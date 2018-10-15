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Во время школьной ярмарки
16.10.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
В рамках акции «Молодёжь за безопасность!» работники Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных на «Покровском базаре» в СШ №1 г. Ивацевичи рассказали гражданам о деятельности БМООСП, конкурсах и мероприятиях, проводимых под эгидой этой организации.
Спасатели провели программу для детей, в ходе которой продемонстрировали пожарно-техническое вооружение, дети примерили на себя боевую одежду.
Работники отдела провели викторину, за правильные ответы которой получили раскраски на тему безопасности. Также взрослым и детям спасатели напомнили правила пожарной безопасности в осенне-зимний отопительный период.
Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.
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В рамках акции «Молодёжь за безопасность!»...
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