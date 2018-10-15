«Все повязаны». Лукашенко объявил новый раунд борьбы с посредниками и коррумпированными чиновниками

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Президент констатировал, что, несмотря на его поручения, подвижек в решении проблемы посредничества не видно, и поручил главе правительства до конца года внести свои предложения по борьбе со «спекуляцией».

Развивать импортозамещение и бороться с посредничеством – такие задачи поставил Лукашенко новому премьеру Сергею Румасу, передает БЕЛТА . По мнению президента, именно посредничество является почвой для коррупции. "За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами», - констатировал глава государства. При этом особенное возмущение Лукашенко вызвало то, что даже белорусская продукция внутри страны продается через посредников: «В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают… Посредники сегодня в банках берут деньги, покупают продукцию и перепродают здесь же нашим предприятиям. Это абсурд полный!».

Также президент считает необходимым проверить работу посреднических компаний, работающих с импортом. «Я не хочу выдавать какие-то нерыночные рекомендации, но посредничество стало проблемой. Раньше это называли спекуляцией: купи и перепродай. И в этой цепочке даже несколько посредников. За счет этого цена увеличивается на 30-50%, а иногда и больше", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что задачу разобраться с посредниками он ставит не впервые. Так, соответствующее поручение было дано главе Госконтроля, однако подвижек не произошло. Теперь вопросом предстоит заняться Румасу – свои предложения он должен представить президенту до конца года.

Кроме того, Лукашенко поручил выработать комплекс предложений по развитию импортозамещения. «Мы еще по импорту столько завозим, что в глазах порой становится темно: от зубочисток до двигателей. Импортозамещение - очень важный вопрос. Ничего не надо выдумывать, надо ставить станки, технологическое оборудование и производить комплектующие", - поручил президент.

В качестве примера Лукашенко привел производство легковых автомобилей в Беларуси: «Посмотрите, сколько там белорусского - мизер. А нам надо, чтобы мы производили все свое. Давайте будем делать там сиденья для автомобилей, пусть со временем - двигатели, трансмиссии".