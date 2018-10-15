|
Возле Бангалор построят республиканский центр офтальмологии. Где там нашли место?
Возле площади Бангалор построят современный центр офтальмологии, сообщило на днях агентство «
Первый зампред Мингорисполкома Федор Римашевский сказал, что новый центр разместится в районе площади Бангалор на Богдановича. Это будет крупный объект республиканского значения с современным оборудованием и операционными.
Как стало известно TUT.BY, объект построят на пустыре возле бывшего магазина «Престон».
В 2012 году тут вырубили часть деревьев под строительство суда Советского района, но из-за проблем с финансированием дальше проекта и вырытого котлована дело не двинулось.
Вскоре, как писал «
Поэтому для нынешней стройки рубить в парке уже ничего не придется. К тому же, сейчас эта площадка не является ландшафтно-рекреационнной зоной.
К проектированию центра офтальмологии планируют приступить до конца 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читайте, что это за площадка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)