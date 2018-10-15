Возле Бангалор построят республиканский центр офтальмологии. Где там нашли место?

Возле площади Бангалор построят современный центр офтальмологии, сообщило на днях агентство « Минск-Новости ». Как стало известно TUT.BY, его разместят на месте, которое раньше было отведено для суда Советского района.

Первый зампред Мингорисполкома Федор Римашевский сказал, что новый центр разместится в районе площади Бангалор на Богдановича. Это будет крупный объект республиканского значения с современным оборудованием и операционными.

Как стало известно TUT.BY, объект построят на пустыре возле бывшего магазина «Престон».



Площадка отмечена красным. Изображение: «Яндекс карты»

В 2012 году тут вырубили часть деревьев под строительство суда Советского района, но из-за проблем с финансированием дальше проекта и вырытого котлована дело не двинулось.

Вскоре, как писал « Зеленый портал », котлован закопали в целях безопасности.



Так выглядела площадка в 2015 году. Фото: «Зеленый портал»

Поэтому для нынешней стройки рубить в парке уже ничего не придется. К тому же, сейчас эта площадка не является ландшафтно-рекреационнной зоной.

К проектированию центра офтальмологии планируют приступить до конца 2018 года.