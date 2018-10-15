Занятия гимнастикой помогут Вашему ребенку сформировать красивую осанку и походку





Если вы спросите современного ребёнка, чем он любит заниматься в свободное время, то, скорее всего, в ответ услышите – смотреть мультики или играть на телефоне. Конечно, найдутся дети, которые выберут рисование или игру в догонялки, но их будет значительно меньше.

Последние исследования показывают: в среднем ребёнок проводит с гаджетом около 5 часов в сутки. По данным Института современных медиа (MOMRI) в России 17% детей в возрасте до 3 лет умеют пользоваться смартфоном, а у каждого пятого ребенка есть постоянный доступ к телевизору. В Беларуси подобные исследования не проводились, но можно предположить, что статистика будет схожей.

Гаджеты в какой-то степени облегчают жизнь родителей – пока ребёнок смотрит телевизор или играет в планшете, мама может приготовить ужин, а папа почитать любимую газету. Но постоянное «зависание» маленьких детей в планшете или телефоне и, следовательно, малоподвижный образ жизни приводит к ожирению, замедлению физического развития и даже к дистрофии мышц. Любой врач скажет, что для правильного гармоничного развития маленькому человеку необходимо много двигаться. И оптимальный вариант постоянных физических нагрузок — спорт, а особенно – занятие гимнастикой.









Врачи советуют заниматься с детьми гимнастикой и хореографией с самого раннего возраста. Дело в том, что в возрасте 3 лет у ребёнка формируется стопа, в 4 года - навык поддержания осанки, а к 5 годам – походка. Гимнастика развивает координацию, укрепляет опорно-двигательный аппарат и мышцы. Постоянные занятия помогут избавить ребёнка от косолапости и сколиоза, предотвратить плоскостопие и сформировать красивую осанку и походку.

Мы побывали на занятиях в слуцкой «Секции оздоровительной детской гимнастики и акробатики», где дети показали 5 простых, но эффективных и полезных упражнений:

Мостик: развивает гибкость, укрепляет мышцы спины, помогает выправить осанку.

Берёзка: укрепляет мышцы спины и пресса, улучшает гибкость позвоночника.

Стойка на руках у стены: укрепляет мышцы спины, плечевого пояса, рук и брюшного пресса, улучшает координацию и чувства равновесия.

Бабочка: растягивает мышцы бедра и повышает их эластичность (подготовка к шпагату).

Колечко: улучшает гибкость позвоночника, помогает выправить осанку.









Впрочем, гимнастика это не просто профилактика малоподвижного образа жизни, но и отличная основа для дальнейших занятий спортом на любом уровне — от любительского до профессионального. Насколько это действительно важно, мы спросили профессионального футболиста, который выступает за СФК «Слуцк», Виталия Кибука:

— В детстве я был активным ребёнком: много бегал, делал березку, стойку на руках, прыгал через козла, делал сальто с дивана на диван, чем пугал маму, – улыбается спортсмен. — В секцию гимнастики не ходил, зато в 10 лет пошёл на футбол. Футбол – игровой вид спорта и гимнастика здесь, конечно, пригодится. Если у спортсмена хорошая растяжка – будет меньше травм и растяжений, когда развита координация, будут правильные приземления. Я, например, скоро планирую отдать сына в секцию по гимнастике, а пока занимаюсь с ним сам. Мы делаем упражнения на кольцах, подтягиваемся, занимаемся на турниках.





Конечно, мы не призываем совсем запрещать детям любимые игры и мультики и лишать их современных радостей, но во всём важен баланс. И гимнастика — отличный способ этот баланс соблюсти. Она вырабатывает у ребёнка выносливость, ловкость, улучшает координацию и закаляет характер. И это не только отличная база для занятия профессиональным спортом, но и возможность для вашего ребёнка вырасти здоровым и физически развитым.

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