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Audi поменяет знаменитый логотип
16.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Компания Audi изменит свой логотип, сообщает QuttroWorld.
Это станет самым масштабным изменением дизайна с момента появления «четырехколечного» логотипа в 1934 году.
Согласно эскизам, которые компания предоставила в патентные ведомства Германии и США, кардинальных изменений не планируется. Марка, скорее, намерена расширить число вариаций своих логотипов.
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Компания Audi изменит свой логотип, сообщает QuttroWorld. Это станет самым масштабным изменением дизайна с момента появления «четырехколечного» логотипа в 1934 году....
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