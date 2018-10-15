Если не будет насекомых

Что изменится, если на Земле не будет насекомых? Очень многое. Во-первых, наша планета станет значительно легче — суммарный вес одних только муравьев превышает вес всего человечества.

Под угрозой

Энтомолог Роберт Данн из Университета штата Северная Каролина в городе Роли утверждает, что «наибольшее число видов живого мира, вымерших в прошлом, и находящихся на грани исчезновения сегодня, являются насекомыми». Хотя известно более миллиона представителей этого класса, эксперты сходятся во мнении, что существует огромное количество еще неоткрытых насекомых и эмпирически выводят цифры: сейчас на Земле сейчас обитает примерно 10 квинтиллионов насекомых.