О катакомбах Парижа

Для города, который известен своей любовью к моде, романтике и культуре, Париж, несомненно, скрывает под своими улицами темную тайну. Эти малоизвестные факты о необъятных катакомбах Парижа оставят вас в полном недоумении.

10. Здесь хранятся останки более шести миллионов парижан

В 18 веке на кладбищах постоянно растущего города Парижа не хватало места. Как будто этого было недостаточно, некоторые тела не были похоронены должным образом и стали причиной распространения болезни. В конечном счете, парижские чиновники решили запретить кладбища в городской черте и переместить останки, которые на них были, в другое место.

Чиновники обратили внимание на несколько подземных карьеров города. В период с 1780-х по 1814 год власти смогли организовать перевоз под землей более шести миллионов тел, собранных со всех существовавших в Париже кладбищ, перевозя мертвых с помощью тележек и помещая их в место их окончательного упокоения.