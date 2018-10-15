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О катакомбах Парижа
16.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Для города, который известен своей любовью к моде, романтике и культуре, Париж, несомненно, скрывает под своими улицами темную тайну. Эти малоизвестные факты о необъятных катакомбах Парижа оставят вас в полном недоумении.
10. Здесь хранятся останки более шести миллионов парижан
Чиновники обратили внимание на несколько подземных карьеров города. В период с 1780-х по 1814 год власти смогли организовать перевоз под землей более шести миллионов тел, собранных со всех существовавших в Париже кладбищ, перевозя мертвых с помощью тележек и помещая их в место их окончательного упокоения.
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Для города, который известен своей любовью к моде, романтике и культуре, Париж, несомненно, скрывает под своими улицами темную тайну. Эти малоизвестные факты о...
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