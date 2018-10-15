БРСМ провел турнир по мини-футболу

В преддверии празднования 100-летия ВЛКСМ ОО «БРСМ» на базе 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады провел турнир по мини-футболу среди членов МООП ОО «БРСМ» и учащимися, состоящими на учете в ИДН Московского и Ленинского РОВД г.Бреста.



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Надо отметить, что турнир выдался очень эмоциональным. Настоящая борьба развернулась между командами.



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Не жалея сил все сражались до последнего за победу. Итоговая таблица выглядит следующим образом:

5 место – учащиеся, состоящие на учете в ИДН Московского района г.Бреста

4 место – учащиеся, состоящие на учете в ИДН Ленинского района г.Бреста

3 место – члены МООП УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения»

2 место – члены МООП Брестского ГК ОО «БРСМ»

И лидером турнира стала команда членов МООП УО «Брестский государственный профессиональный лицей строителей»