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БРСМ провел турнир по мини-футболу
16.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
В преддверии празднования 100-летия ВЛКСМ ОО «БРСМ» на базе 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады провел турнир по мини-футболу среди членов МООП ОО «БРСМ» и учащимися, состоящими на учете в ИДН Московского и Ленинского РОВД г.Бреста.
Надо отметить, что турнир выдался очень эмоциональным. Настоящая борьба развернулась между командами.
Не жалея сил все сражались до последнего за победу. Итоговая таблица выглядит следующим образом:
5 место – учащиеся, состоящие на учете в ИДН Московского района г.Бреста
4 место – учащиеся, состоящие на учете в ИДН Ленинского района г.Бреста
3 место – члены МООП УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения»
2 место – члены МООП Брестского ГК ОО «БРСМ»
И лидером турнира стала команда членов МООП УО «Брестский государственный профессиональный лицей строителей»
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В преддверии празднования 100-летия ВЛКСМ ОО «БРСМ» на базе 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады провел турнир по мини-футболу среди членов МООП ОО...
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