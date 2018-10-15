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На территории парковой зоны "Дубрава" в микрорайоне "Дубровка" провели субботник
16.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
13 октября 2018 года, в рамках проведения городского месячника по благоустройству, Ленинский РК ОО "БРСМ" г.Бреста совместно с администрацией Ленинского района г. Бреста организовал проведение субботника по наведению порядка на территории парковой зоны "Дубрава" в микрорайоне "Дубровка".
Неравнодушные жители города навели порядок на территории парка, а также очистили окрестности VIII форта (литеры Б) от бытового мусора.
Но добрые дела на этом не заканчиваются и в ближайшее время волонтеры ОО «БРСМ» продолжат делать родной город еще красивее и чище.
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13 октября 2018 года, в рамках проведения городского месячника по благоустройству, Ленинский РК ОО "БРСМ" г.Бреста совместно с администрацией Ленинского района г....
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